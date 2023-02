Fedez di nuovo contro la stampa: “Scusate per la balbuzie, da un po’ fatico a formulare le frasi” Fedez tuona di nuovo contro i giornalisti. Il vero responsabile del suo disagio, che gli sta costando una balbuzie ricorrente, sembra essere non dentro, ma fuori dalle mura domestiche ed è da ricercare nella narrazione dei giornali, in una verità putativa che non sembra corrispondere quasi mai con la sua.

A cura di Giulia Turco

Fedez di nuovo contro la stampa. Dopo le ultime paparazzate di coppia che sembrano voler restituire l’immagine di un tetto familiare più che solido, il rapper torna sui social nella mattina di venerdì 24 febbraio e risponde a muso duro alle accuse di Selvaggia Lucarelli. In un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano, la giornalista mina non tanto la credibilità mediatica dell’amore targato Ferragnez, quanto l’immagine di imprenditore impiegato in opere di beneficenza, che caratterizza il rapper.

Nonostante le stories registrate, Fedez è nuovamente in preda alla balbuzie, già insorta qualche giorno prima durante la conferenza stampa del suo nuovo podcast sull’imprenditoria. “Vi chiedo scusa per la balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di tempo e quindi ci metto un po’ a formulare una frase”.

La pausa dai social e la balbuzie ricorrente

A Fedez trema la voce, fatica a formulare frasi compiute, ma ciò non gli impedisce di mostrarsi al suo pubblico quando lo ritiene necessario. A nessuno spetta il compito di elaborare una diagnosi del suo disturbo, ma quel che è certo è che il rapper negli ultimi giorni sta esternando un disagio non indifferente che, a giudicare dalla apparizioni centellinate sui social, potrebbe essere la ragione della sua lunga pausa dai social. Fedez parlerà, possiamo starne certi, della sua situazione familiare, ma lo farà solo quando lo riterrà più opportuno e non con i tempi richiesti da una stampa inferocita e “ossessionata”, come lui stesso la definisce.

C’è rabbia nelle sue parole, la stessa che qualche giorno prima ha sfogato contro Mario Giordano, e che ora si riversa su Selvaggia Lucarelli per un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano. Il vero responsabile del suo disagio sembra essere non dentro, ma fuori dalle mura domestiche ed è da ricercare nella narrazione che si riversa sui giornali, in una verità putativa che non sembra corrispondere quasi mai con la sua. “Selvaggia Lucarelli, la tua ossessione nei miei confronti oggi ha superato un limite e ti ha fatto fare un grande passo falso. Hai scritto un articolo dove asserisci che io farei beneficienza per Carlo De Benedetti, il tuo ex datore di lavoro, tra l’altro”, spiega nelle stories. “In realtà io faccio beneficenza per un’associazione che si chiama Tog, per bambini che hanno malattie e problemi neurologici gravi”.

Cosa raccontano le ultime paparazzate con Chiara Ferragni

Nel mezzo di settimane di silenzio social sulla loro vita familiare, i Ferragnez si lasciano immortalare in occasioni mondane e location decisamente sotto ai riflettori. Era già successo al ristorante di Cannavacciuolo una settimana prima, è ricapitato giovedì 23 febbraio a Milano in piena settimana della moda. L’impressione è che la coppia stia cercando di depistare ogni ipotesi di rottura, mentre circa 29 milioni di follower si interrogano su cosa stia succedendo tra l’influencer e il marito. Un’operazione che ricorda quella di Totti e Ilary che, schiacciati dalle voci sulla separazione, si mostrarono a cena insieme ai figli. Il precedente, però, in questo caso non lascia ben sperare.