Il Festival di Sanremo ringrazia Fedez per aver messo un po’ di pepe alla seconda serata La seconda serata di Sanremo fila via con un pensiero al nazional popolare finché la polemica politica di Fedez mette un po’ di pepe.

A cura di Francesco Raiola

Ci pensa Fedez a mettere un po' di pepe a questo Festical di Sanremo 2023, con un freestyle che farà discutere e ha senza dubbio fatto sudare Amadeus. Dopo che Blanco, durante la prima serata, aveva creato il caos e scatenato l'indignazione per aver spaccato i vasi dei fiori facendo arrabbiare non poche persone, la seconda serata poteva essere in discesa per Amadeus e invece… Nella prima serata, infatti, si era giocato un po' di carte importanti, come Benigni, Chiara Ferragni e, ovviamente, l'arrivo del Presidente Mattarella. Insomma, non era facile bissare e per farlo si è affidato subito, nel secondo blocco, a un lunghissimo (circa mezz'ora) amarcord con Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano che hanno celebrato se stessi e il festival. Momento bello, ciò che solitamente definiamo nazional-popolare, ben diverso dai Black Eyed Peace, che invece è parso abbastanza slegato dal resto.

L'unica cosa divertente è la fama che darà a Bruno Corazza, il vocalist fan che si è ritrovato per un momento a fare da traduttore. Momento meh della serata. Ma a mezzanotte è arrivato il turno di Fedez che quando arriva in Rai si sbizzarrisce e per l'occasione butta giù un freestyle che spettina tutti, soprattutto l'azienda pubblica che dovrà affrontare gli strali politici di quanto successo. Sarà divertente seguire cosa succederà e poco vale la piena presa di responsabilità di Fedez che si è appellato all'articolo 21 della Costituzione citato da Roberto Benigni durante l'apertura di martedì. Forse ci si è appellato anche Angelo Duro nel suo incrocio tra monologo e sfogo Facebook, eppure potevamo farne a meno.

Sanremo è anche – soprattutto – musica, però, e questa sera abbiamo visto il ritorno sul palco di Giorgia che ha portato grande voce ed eleganza sul palco. Ma abbiamo anche ascoltato la canzone migliore di questa edizione, quella di Colapesce Dimartino, che dopo Musica Leggerissima, hanno scelto di portare un altro brano da 10, c'è stato Tananai che è tornato mostrando un'altra faccia, Lazza che ha mostrato perché è stato recordman di primi posti nel 2022. C'è stata la quota dance con Rosa Chemical, ma soprattutto il ritorno di Paola e Chiara. Menzione d'onore per Francesca Fagnani, bravissima, regge benissimo la scena, ottima conduttrice (ma si sapeva) e a suo agio completamente su quel palco infame. Entra di diritto nel toto nomi per un futuro… vabbè, non diciamo niente.