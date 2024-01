Carolina Marconi contro Giulia Nati per il video a letto: “Da ex paziente oncologico, non fa ridere” Carolina Marconi non ha nascosto la sua indignazione per il video condiviso da Giulia Nati nel quale finge di essere senza sensi in un letto, con la maschera per l’ossigeno e la flebo attaccata a borse griffate: “Da ex paziente oncologico, questa immagine non mi fa ridere, anzi la trovo molto triste”, le parole dell’ex del GF Vip. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il video postato su Instagram Giulia Nati ha fatto storcere il naso ai suoi follower, tanto da provocare commenti indignati, tra cui quello della showgirl Carolina Marconi. La fashion designer si è mostrata in un letto, con la mascherina dell'ossigeno e una flebo al braccio attaccata a una serie di borse griffate Hermès, ed ha accompagnato il contenuto video con la didascalia "I need a new wish", ovvero "Ho bisogno di un nuovo desiderio". Ne è seguita una grossa polemica della quale si è fatta portavoce la showgirl venezuelana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Carolina Marconi, guarita da un tumore al seno.

Il commento di Carolina Marconi a Giulia Nati

"Da ex paziente oncologico, questa immagine non mi fa ridere, anzi la trovo molto triste". Così comincia il commento di Carolina Marconi al post condiviso da Giulia Nati che ha indignato i followers. "Ti porterei a fare un giro in questi reparti per renderti conto davvero in che condizioni sono queste povere persone poi vediamo come ti senti nel pubblicare una cosa così" ha concluso l'ex del GF Vip. Carolina Marconi circa tre anni fa è riuscita a sconfiggere il tumore al seno contro il quale ha lottato con tutte le sue forze. La replica dall'influencer e fashion designer non è tardata ad arrivare: "Ciao Carolina sai che noi ci sentiamo anche in privato e sai quanto ti stimo come donna per la tua forza. Mia suocera sta vivendo la tua stessa malattia ogni giorno, la sto vivendo in prima persona. Ma questo non c’entra era un video pienamente simpatico. Tutto qui! Ti abbraccio".

Il video di Giulia Nati che ha scatenato la polemica

"Ho bisogno di un nuovo desiderio", Giulia Nati a corredo di queste parole ha espresso la sua voglia di fare nuovi acquisti costosi condividendo un video nel quale finge di essere senza sensi in un letto, con maschera per l'ossigeno e con una finta flebo attaccata a diverse borse griffate. Una trovata che, a detta sua, voleva far divertire i suoi followers, ma che è stata definita "inappropriata" e di "cattivo gusto".