Giulia Nati a letto con le flebo attaccate alle borse di Hermès: è polemica contro l’influencer

Sui social se ne vedono ogni giorno di tutti i colori e, tra foto e video sopra le righe, la polemica è sempre dietro l'angolo. Non sorprende, dunque, che proprio nelle ultime ore sia stata una nota influencer a finire al centro dell'attenzione dei media con un reel controverso. Si tratta di Giulia Nati, fashion designer e digital entrepreneur che su Instagram conta un milione di followers, il motivo per cui sta facendo discutere? Si è lasciata immortalare senza sensi a letto con mascherina per l'ossigeno e flebo, peccato solo che i problemi di salute non c'entrino assolutamente nulla con questa sua "trovata".

Giulia Nati, il video con Birkin e Kelly bag

Al motto di "Ho bisogno di un nuovo desiderio", Giulia Nati ha messo in scena un siparietto social che sta facendo non poco discutere. In un video recentemente postato si è lasciata immortalare stesa a letto, con gli occhi chiusi e apparentemente senza senso mentre ha la mascherina per l'ossigeno sul viso e delle flebo attaccate al braccio. I tubicini, però, non sono collegati a medicine, antibiotici e antidolorifici ma a delle preziose borse di Hermès. Sul comodino ci sono delle Kelly bag di ogni colore e dimensione, da quelle maxi in nero e panna a quella più piccola in rosa Barbie, mentre sul portaflebo ha agganciato una preziosa Birkin bag in rosso fuoco. Quanto costano? Si parte da un minimo di 20.000 euro per i modelli più "economici" e si superano i 40.000 per i più pregiati.

Il video che ha ispirato Giulia Nati

Giulia Nati ha sottolineato che il suo video voleva essere semplicemente ironico ma gli utenti del web sembrano non avere alcuna intenzione di perdonarla, anzi, hanno definito l'idea "inappropriata" e "di cattivo gusto", esortandola a fare un giro in ospedale per capire davvero cosa si prova a essere costretti a letto a causa della malattia. Sui social è spuntata anche la presunta clip che avrebbe ispirato l'influencer, nella quale un uomo ha delle flebo al braccio collegate a birre e superalcolici. Anche lì, però, i commenti polemici non mancavano, a prova del fatto che forse si sta un tantino perdendo il senso della realtà pur di conquistare qualche like e qualche follower in più.