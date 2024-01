Mara Venier fa il suo primo tatuaggio a 73 anni: “Convinta da mio nipote Giulio” Mara Venier fa il suo primo tatuaggio a 73 anni. La conduttrice ha pubblicato un video in cui si mostra ad opera conclusa, intenta a farsi fasciare il polso con una pellicola, in attesa che suo nipote Giulio faccia altrettanto. I due, infatti, hanno condiviso questo momento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

445 CONDIVISIONI condividi chiudi

Superati i 70 anni ci sono ancora delle prime volte di cui potersi fregiare, come ha dimostrato Mara Venier. La conduttrice, infatti, ha documentato su Instagram con tanto di foto e video a supporto, il momento in cui si è fatta fare un piccolo tatuaggio sul polso. Un gesto che, però, racchiude un significato, dal momento che lo ha condiviso con il nipote Giulio e sua figlia Elisabetta Ferracini.

Il video del primo tatuaggio di Mara Venier

"Sono una nonna pazza" dice scherzando la conduttrice mentre mostra su Instagram il risultato del suo primo tatuaggio. Si tratta di una stellina, disegnata sul polso, che Mara Venier mostra mentre il tatuatore che le ha fatto il disegno le sta avvolgendo il braccio con una pellicola trasparente, per proteggere la parte appena tatuata. "Domani conduco Domenica In con la plastica sul braccio" dice la zia della tv che, intanto, spiega ai suoi fan il perché di questa scelta: "Mi ha convinto mio nipote, Giulio vieni qua", e il ragazzo si mostra nel video pubblicato su Instagram dalla nonna aggiungendo: "Ora vado a farmelo anche io". Ecco, quindi, svelato il motivo di questa iniziativa, non un improvviso impulso rock, bensì una decisione concordata con suo nipote e anche sua figlia Elisabetta, come si vede in alcune storie pubblicate dalla conduttrice.

Un piccolo gesto ma ricco di significato, che va a siglare un rapporto intenso e viscerale che lega nonna e nipote, quasi inseparabili, di fatti anche la presentatrice ha sempre parlato con molto trasporto dei suoi nipoti. Giulio, 22 anni, è l'unico figlio di Elisabetta Ferracini, prima figlia di Mara Venier, avuto dalla sua relazione con l'avvocato penalista Carlo Longari. La conduttrice, poi, è stata sposata vent'anni con Pierfrancesco Forleo, ex dirigente Rai, scomparso lo scorso giugno all'età di 62 anni.