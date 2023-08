“Brave ragazze all’apparenza”, Manuel Maura di Temptation smentisce il riferimento alla ex Francesca “Brave ragazze all’apparenza”, è la frase pubblicata da Manuel Maura di Temptation Island che sui social ha fatto nascere parecchi dubbi. Per molti, il riferimento era alla ex Francesca Sorrentino, che proprio quella sera aveva partecipato alla reunion insieme alle altre fdanzate. il ragazzo però è intervento per smentire.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la fine di Temptation Island 2023, alcune fidanzate di questa edizione si sono riviste in un noto locale romano insieme agli ex tentatori. Presenti Perla, Alessia, Vittoria e Francesca. Quest'ultima, arrivata al falò di confronto, ha deciso di lasciare il fidanzato Manuel Maura e uscire da sola dal villaggio. I video e le immagini delle serata in questione non passate inosservate al ragazzo, che sui social ha pubblicato una frase piuttosto enigmatica, che a molti è sembrata un riferimento alla ex. Poi però è intervenuto per precisare a cosa si riferiva.

La frase pubblicata da Manuel sui social

Sul suo profilo Instagram, Manuel Maura ha pubblicato una frase che recita: "Brave ragazze all'apparenza poi… ". La storia è stata interpretata da molti utenti come una frecciatina alla ex Francesca. A farlo pensare anche il tempismo sospetto con cui è comparsa, proprio dopo che la ragazza aveva trascorso la serata insieme agli ex protagonisti in un locale di Roma. Secondo alcuni, il ragazzo avrebbe visto i video e le immagini di quei momenti e avrebbe così commentato infastidito.

La precisazione di Manuel: nessun riferimento a Francesca

Dopo aver ricevuto diversi messaggi e critiche per la storia pubblicata, Manuel ha rotto il silenzio e spiegato una volta per tutte che la ex Francesca non c'entra nulla: "Pensate che sia riferita a Francesca, non è così, smentisco questa cosa. È stata una frase detta così in generale tanto per e Francesca è libera di fare ciò che vuole, come è giusto che sia".

Anche lo stesso Manuel ha poi partecipato a una reunion con gli altri componenti maschili di questa edizione: Giuseppe Ferrara, Davide Rosati, Manuel Marascio e Daniele De Bosis. Anche la loro serata è stata documentata con foto e video dei momenti trascorsi insieme, durante i quali hanno incontrato anche volti noti del parterre di Canale 5, Luca Salatino e Matteo Ranieri, amici ed ex tronisti di Uomini e Donne.