Angelina Jolie ritrova l'amore dopo Brad Pitt: è il rapper Akala, con loro anche Favino Angelina Jolie avrebbe ritrovato l'amore dopo Brad Pitt. La diva di Hollywood è stata fotografata a Milano insieme al cast e alla produzione del film dedicato a Maria Callas, di cui sarà protagonista. Con lei, Favino e Alba Rohrwacher, anche il rapper Akala, il nuovo compagno.

A cura di Gaia Martino

Dopo Brad Pitt, uscito ormai allo scoperto con Ines de Ramon, anche Angelina Jolie ha ritrovato l'amore. Sette anni dopo il travagliato divorzio e un periodo difficile, avrebbe ritrovato il sorriso accanto a Kingslee James Mclean Daley, meglio conosciuto con il soprannome Akala. La diva di Hollywood è stata paparazzata dai fotografi del settimanale Oggi in compagnia della produzione e del cast di Maria Callas, il nuovo film che la vedrà protagonista insieme a Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Valeria Golino. Con loro anche "un uomo con le treccine che non faceva parte della troupe". La rivista racconta di un amore tenuto all'oscuro del gossip che uscirebbe allo scoperto soltanto ora, dopo numerosi avvistamenti.

Il nuovo amore di Angelina Jolie: le foto della cena a Milano

Angelina Jolie è stata fotografata dal settimanale Oggi a Milano, nel quartiere Brera, dopo una cena con la produzione e il cast del nuovo film dedicato a Maria Callas, il collega Pierfrancesco Favino, in compagnia della moglie Anna Ferzetti, e Alba Rohrwacher. Con la diva di Hollywood anche il rapper e scrittore britannico Akala, nome d'arte di Kingslee James Mclean Daley. La rivista racconta di una relazione nata già tempo fa: lo scorso maggio furono visti insieme in Giamaica, per il Calabash Literary Festival e ancora prima, nel 2021, erano andati insieme al concerto dell’artista Mustafa the Poet. Dopo la cena in centro a Milano sarebbero rientrati insieme in albergo: Jolie avrebbe ritrovato il sorriso insieme a lui dopo anni difficili segnati dal turbolento divorzio con Brad Pitt.

Chi è Akala, scrittore e rapper britannico

Akala è il nome d'arte di Kingslee James Mclean Daley, rapper, attivista e scrittore britannico nato nel 1983. Ha 40 anni, di padre giamaicano e madre scozzee, è il fratello della rapper Ms. Dynamite. Nel 2006 vinse il titolo di "miglior artista hip hop" ai MOBO Awards, nel 2021 è stato poi incluso nella Powerlist annuale dei 100 britannici di colore più influenti nel Regno Unito.