Chi è Akala, il rapper e nuovo fidanzato di Angelina Jolie dopo Brad Pitt

Akala, nome d'arte di Kingslee James McLean Daley, è il rapper e scrittore britannico, di origini giamaicane, che avrebbe fatto tornare a sorridere Angelina Jolie dopo il turbolento divorzio da Brad Pitt. 40 anni, è un rapper, scrittore, giornalista e attivista. Conosciamolo meglio.

Akala, nome d'arte di Kingslee James McLean Daley, è il nuovo compagno di Angelina Jolie. Rapper, scrittore, giornalista, attivista britannico, di origini giamaicane, ha 40 anni e recentemente è stato fotografato in compagnia della diva di Hollywood a Milano. Hanno cenato insieme con il cast del nuovo film dedicato a Maria Callas, di cui Angelina Jolie sarà protagonista con Pierfrancesco Favino, Valeria Golino e Alba Rohrwacher, prima di rientrare in albergo insieme. Non si è trattata della prima apparizione pubblica per la nuova coppia, già avvistata in Giamaica per il Calabash Literary Festival e ancora prima al concerto dell'artista Mustafa the Poet.

Chi è Akala, rapper e scrittore britannico

Nato il 1 dicembre 1983, Kingslee James McLean Daley, conosciuto come Akala, vive a Kentish Town, a Londra. Di genitori giamaicani e scozzesi, è cresciuto con la mamma e la sorella, la rapper Ms. Dynamite. Nel 2006 ha conquistato il titolo di miglior artista hip hop ai MOBO Awards, nel 2021 è stato incluso nella Powerlist annuale dei 100 britannici di colore più influenti nel Regno Unito. Ha ricevuto, inoltre, due lauree honoris come riconoscimento per il suo impegno nel settore dell'educazione: nel 2018 dalla Oxford Brookes University e dalla Brighton University. Come scrittore ha pubblicato diversi libri, uno per bambini che introduce i ragazzi delle scuole al mondo hip hop, Hip and Hop: You Can Do Anything, e uno autobiografico, invece, nel quale parla di razzismo e liberazione dell'umanità dall'oppressione e dallo sfruttamento dal titolo Natives: Race and Class in the Ruins of Empire. Su Instagram, il cui profilo è akalamusic, conta quaso 400 mila followers.

La vita privata di Akala prima di Angelina Jolie

Akala è sempre stato lontano dal mondo del gossip. Il rapper e scrittore britannico non ha mai reso pubblica la sua vita privata, non è chiaro dunque se, prima di conoscere Angelina Jolie, abbia avuto una compagna o sia stato sposato.

La relazione con Angelina Jolie

Non si conoscono molte informazioni circa la loro conoscenza, ma Angelina Jolie e Akala sembrerebbero essere felici insieme. Sono stati paparazzati insieme dal settimanale Oggi per le strade di Milano, in compagnia dei colleghi della diva di Hollywood, impegnata nel nuovo film dedicato a Maria Callas. La rivista ha raccontato che lo scorso maggio furono già visti insieme in Giamaica per il Calabash Literary Festival e ancora prima, nel 2021, erano insieme ad un concerto di Mustafa the Poet. Angelina Jolie dopo il turbolento divorzio con Brad Pitt e il flirt con The Weekend, sembrerebbe aver ritrovato la serenità smarrita.