Angelina Jolie sarà Maria Callas al cinema, nel film anche Favino, Rohrwacher e Golino L’attrice sarà diretta dal regista Pablo Larraín, che di recente si aveva ritratto al cinema anche Diana Spencer e Jacqueline Kennedy. Si chiamerà “Maria” e verrà girato tra Parigi, Grecia, Budapest e Milano.

A cura di Andrea Parrella

Angelina Jolie interpreterà Maria Callas sul grande schermo. Nelle scorse ore sono arrivate le prime immagini dell'attrice nei panni della soprano statunitense di origine greca che il regista Pablo Larraín racconterà nel prossimo film dedicato a un grande personaggio femminile del Novecento, come aveva già fatto di recente con Diana Spencer e quello dedicato alla figura di Jacqueline Kennedy, a suo modo legata a quella di Maria Callas.

Le riprese del film anche a Milano

Il film si intitola Maria e racconta la vita di un personaggio estremamente noto per le sue qualità artistiche, ma anche per gli aspetti della vita personale che l'hanno resa profondamente infelice nel corso della sua esistenza. Il biopic su Maria Callas con protagonista Angelina Jolie sarà ambientato negli ultimi giorni che l'artista trascorse a Parigi, negli anni Settanta. Le riprese del film dureranno 8 settimane e si terranno tra Parigi, Grecia, Budapest e Milano, città in cui Maria Callas ha vissuto e dove ancora oggi una targa segnala la sua residenza meneghina.

Nel film anche Favino, Rohrwacher e Golino

Oltre ad Angelina Jolie, il progetto vedrà nel cast molti volti noti del cinema nostrano, da Pierfrancesco Favino ad Alba Rohrwacher, fino a Valeria Golino, che interpreterà Iakinthi Kalogheropoulou, la sorella della Callas. Le riprese del film saranno possibili nonostante lo sciopero degli attori in America ancora in corso, dato che Maria è una produzione indipendente. A parlare del film è stato proprio il regista, Larrain, che ha descritto così l'operazione: