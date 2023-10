La prima foto dal set di Maria: Piefrancesco Favino e Angelina Jolie insieme nel film di Larraìn Compaiono le prime foto dal set di “Maria” il film di Pablo Larraìn incentrato su Maria Callas, che avrà il volto di Angelina Jolie. Tra gli scatti eccone uno in cui appare Pierfrancesco Favino intento a cingere la diva.

A cura di Ilaria Costabile

La notizia che Angelina Jolie interpreterà Maria Callas nel prossimo film di Pablo Larraìn è ormai cosa nota, ed ecco comparire le prime foto dal set che vedono la diva intenta ad abbracciare Pierfrancesco Favino, tra gli attori scelti dal regista nel cast della sua prossima pellicola. È probabile che i due si trovino a Parigi, ma non è escluso che possano anche trovarsi in Italia, dal momento che l'iconica cantante lirica per lungo tempo ha vissuto nel Bel Paese.

Lo scatto dal set di Favino e Angelina Jolie

Pierfrancesco Favino è ritratto di spalle, ma è ben riconoscibile, mentre cinge la vita di Angelina Jolie che indossa dei grandi occhiali da vista squadrati, che riempiono il viso lasciato libero dai capelli legati. Dalle poche informazioni che trapelano sul film, come è solito fare Larraìn, è noto che la pellicola racconterà la vita tormentata di Maria Callas, ma si soffermerà principalmente sugli ultimi giorni vissuti e immaginati nella Parigi degli Anni Settanta. Non è chiaro a chi saranno affidati i ruoli, ma non è da escludere che l'attore romano possa interpretare Giuseppe Di Stefano, tenore e cantante lirico tra i più noti del dopoguerra, che con Maria Callas aveva lavorato a stretto contatto proprio in quegli anni, anche perché il ruolo di Aristotele Onassis, grande amore della cantante sarà interpretato dall'attore turco Haluk Bilginer.

Le parole di Favino sui ruoli degli attori italiani

Le riprese del nuovo ritratto cinematografico di Larraìn si girano a poco più di un mese di distanza dalla Mostra del Cinema di Venezia, dove Piefrancesco Favino durante una delle conferenze stampa di presentazione della rassegna, ha parlato della necessità di includere attori italiani in produzioni internazionali, soprattutto quando si tratta di dover interpretare ruoli, per l'appunto, italiani. Forse, quindi, potrebbe essere questo il caso principe, sempre che l'attore romano interpreti per davvero una delle possibili personalità che Maria Callas ha incontrato durante la sua permanenza in Italia.