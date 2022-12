Io sono Babbo Natale: cast e trama del film con Gigi Proietti e Marco Giallini L’ultimo ruolo nella carriera cinematografica di Gigi Proietti sarà quello, postumo, di Babbo Natale. Lo vedremo al fianco di Marco Giallini nella commedia diretta da Edoardo Falcone, che vede tra i suoi interpreti anche Daniele Pecci, Barbara Ronchi e diversi altri.

Il ruolo di Mangiafuoco in "Pinocchio" di Matteo Garrone non sarà l'ultimo film di Gigi Proietti, che nei mesi precedenti alla sua scomparsa avvenuta a 80 anni ha girato il film "Io sono Babbo Natale", al fianco di Marco Giallini. Sarà dunque questo il suo testamento cinematografico, la conclusione della carriera sul grande schermo. Il film è uscito il 3 novembre 2021, a un anno dalla morte dell'attore. Racconta la storia di un ladro ex detenuto – interpretato da Marco Giallini – che incontra il vero Babbo Natale. Il film si aggiunge a quelli già previsti nella speciale programmazione natalizia delle reti nazionali, un ampio calendario che coprirà Natale, Capodanno e l'Epifania.

La trama di Io sono Babbo Natale

Dopo "Mandrake" di Febbre da cavallo, la voce del Genio di "Aladdin" e Mangiafuoco, Proietti sarà dunque anche Babbo Natale, in una commedia festiva che potrebbe essere il titolo ideale in questo periodo buio e incerto. La storia del film, diretto da Edoardo Falcone, ruota attorno a un ladro ed ex detenuto di nome Ettore (interpretato da Marco Giallini), privo di legami famigliari e dedito a un'esistenza disperata e miserabile: finito in prigione per una rapina, non ha mai conosciuto la figlia nata dalla relazione con la ex compagna. Durante uno dei suoi furti, però, arriva nella casa di un signore di nome Nicola Natalizi (Proietti), che si rivelerà essere proprio Babbo Natale, pronto a cedergli il testimone del suo “lavoro” così straordinario. Il film vede nel cast anche Barbara Ronchi e Antonio Gerardi.

Il cast completo: attori e personaggi

Il cast del film Io sono Babbo Natale è composto da Marco Giallini, nel ruolo di Ettore Magni/Babbo Natale; Gigi Proietti, nel ruolo di Nicola Natalizi; Barbara Ronchi, nel ruolo di Laura; Alice Adamu, nel ruolo di Alice; Antonio Gerardi, nel ruolo di Mauro; Daniele Pecci, nel ruolo di Luciano; Natalia Magni, nel ruolo di un’infermiera del Triage; Giorgia Salari, nel ruolo di Stefania; Simone Colombari, nel ruolo di Walter; Lorenzo Gioielli, nel ruolo del direttore del carcere; Fabrizio Giannini, nel ruolo di Pablo; Massimo Vanni, nel ruolo di Nanni; Gianni Franco, nel ruolo del padre di Luciano; Lucia Batassa, nel ruolo della madre di Luciano e Stefano Scandaletti, nel ruolo dell’ortopedico.

Quando è stato girato l'ultimo film di Gigi Proietti

Le riprese del film Io sono Babbo Natale, ultima pellicola girata da Gigi Proietti, sono cominciate nel gennaio 2020 a Roma. Presentato alla Festa del Cinema di Roma il 13 ottobre 2021, è uscito il 3 novembre 2021, a un anno dalla morte di Proietti.

Le location di Io sono Babbo Natale

Edoardo Falcone, regista e sceneggiatore del film Io sono Babbo Natale, ha voluto ambientare il film interamente a Roma. A ospitare le riprese degli esterni sono stati principalmente il quartiere di Montesacro, l’Eur e Villa Borghese. La villa in cui vive il Santa Claus di Gigi Proietti si troverebbe nei pressi di Piazza Sempione, uno dei luoghi iconici della Capitale.