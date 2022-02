Un trio di conduttrici per gli Oscar 2022, una per ogni ora: ecco chi sono Un trio di attrici presenterà la notte degli Oscar 2022. Si tratta di Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes, che si alterneranno, una per ogni ora, sul palco del Dolby Theater di Los Angeles. È la prima volta che tre donne conducono la cerimonia che assegna i premi più importanti del cinema.

Un trio di attrici presenterà la notte degli Oscar 2022, come riporta Variety. Si tratta di Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes, che intratterranno il pubblico in mondovisione occupando uno spazio di un'ora a testa. È la prima volta che tre donne saranno sul palco per presentare la cerimonia che assegna i premi più importanti del cinema. L'ultima volta che tre conduttori si sono alternati sul palco risale a 35 anni fa: era il 1987 infatti quando il comico statunitense Chevy Chase accompagnato dagli attori Goldie Hawn e Paul Hogan tennero il timone di un'intera serata, in cui il miglior film andò a Platoon di Oliver Stone.

Lo show, che si terrà il prossimo 27 marzo al Dolby Theater di Los Angeles, sarà prodotto da Will Packer e diretto da Glenn Weiss. La notizia sarà ufficializzata il 15 febbraio durante la trasmissione ‘Good Morning America' in onda su Abc, il network che trasmetterà la cerimonia.

Tra i grandi esclusi di questa edizione, in primis Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani per House of Gucci, c'è una carrellata di talenti e grandi cineasti che non aspetta altro di essere accolta in pompa magna, visto il biennio piuttosto sfortunato per il cinema. Favorito, come film dell'anno e come film straniero è senza dubbio Drive my car del giapponese Ryūsuke Hamaguchi, ma l'Italia tiferà È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino a costo di rimanere sveglia una notte intera. C'è enorme aspettativa su questa seconda candidatura agli Oscar del noto regista napoletano che, acclamato da pubblico e critica, recensito addirittura da Robert De Niro, si è detto "emozionato ma felice di non essere il favorito". Era il 2013 quando vinse con il film La grande bellezza, che l'ha consacrato nella rosa dei migliori registi del mondo.