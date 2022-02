Le prime parole di Lady Gaga esclusa dagli Oscar 2022 con House of Gucci La mancata nomination di Gaga agli Oscar 2022 lascia infuriati i suoi fan che davano quasi per certo il ritorno di Lady Germanotta sul palco dell’Academy per il suo ruolo di Patrizia Reggiani nell’ultimo film di Ridley Scott.

Mentre continua a far discutere l’esclusione di Lady Gaga dalle candidature agli Oscar 2022, l’interprete di Patrizia Reggiani in House of Gucci ha speso le prime parole sui social all’indomani delle nomination. Riconoscenza e congratulazioni per tutti i colleghi che hanno lavorato sui set durante questi anni difficili di pandemia e un ringraziamento speciale al Make up Artist di House of Gucci, l’unico ad aver ricevuto la candidatura dell’Academy.

La nomination per trucco e acconciature di House of Gucci

Nessun cenno alla sua esclusione, né a quella di Adam Driver, co protagonista del film di Ridley Scott nei panni di Maurizio Gucci, o a Jared Leto nel ruolo di Paolo Gucci. Nessun rimpianto per Lady Germanotta, che si accontenta del successo per il trucco del film. Nel suo post su Instagram un ringraziamento speciale va a Frederic Aspiras, candidato agli Oscar 2022 nella categoria Make up & Hairstyling: “Non potrei essere più felice per un uomo che chiamo mio fratello, con cui ho lavorato negli ultimi 15 per la sua nomination in Trucco e acconciature per House of Gucci", ha scritto Gaga.

Frederic è stato magico, preciso e ha dedicato mesi prima delle riprese e durante le riprese. Ha preparato dozzine di parrucche per mesi e mesi e ha fatto almeno un anno di preparazione. È un genio vivente e Freddie, siamo tutti così grati di essere anche solo vicini al tuo talento, creatività e generosità di spirito.

Le congratulazioni di Gaga agli altri candidati

Nonostante lo spirito positivo con il quale ha affrontato la mancata candidatura, l'assenza di Gaga tra le nomination di quest'anno lascia infuriati i suoi fan. Già candidata agli Oscar 2019 per A Star is Born, il pubblico di Lady Germanotta attendeva quasi con certezza un suo ritorno sul palco dell'Academy. Spazio invece a Nicole Kidman per Being the Ricardos, Penélope Cruz per Madres paralelas, Kristen Stewart per Spencer tra le migliori attrici protagoniste selezionate. Una sorpresa che la diretta interessata ha per il momento camuffato dietro i complimenti per i colleghi nominati: "Congratulazioni per tutto il vostro duro lavoro, la vostra dedizione, la vostra nomina e la vostra magia – meritate tutti un importante riconoscimento per quello che è stato un panorama davvero meraviglioso di esibizioni e risultati lo scorso anno", ha scritto Gaga. “La vostra dedizione durante il Covid, i vostri cuori enormi e la vostra capacità di raccontare storie incredibili è un dono per il mondo intero durante quello che per molti è un periodo molto difficile. Congratulazioni amici miei. Bravo!"