Lady Gaga esclusa dagli Oscar 2022 con House of Gucci, le reazioni Lady Gaga dopo la candidatura ai Golden Globe, al BAFTA e ai SAGA è stata esclusa dagli Oscar 2022, scatenando l’ira dei fan su Twitter.

Lady Gaga è l'interprete di Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci, nel film sull'omicidio di quest'ultimo, House of Gucci con Ridley Scott alla regia. Viste le nomination ai premi Golden Globe, Screen Actors Guild e BAFTA, in tanti si aspettavano di vederla nella lista delle migliori attrici agli Oscar 2022. Così non è andata e su Twitter i fan sparsi per il mondo sono piuttosto amareggiati.

Lady Gaga e Jared Leto esclusi dagli Oscar 2022

Lady Gaga non è nella lista delle migliori attrici candidate all'Oscar 2022. La Patrizia Reggiani del film House Of Gucci è stata esclusa dalla 94esima cerimonia degli Academy Awards che onora i migliori film usciti tra il 1 marzo e il 31 dicembre 2021. Sui social circola l'amarezza dei milioni di fan sparsi per il mondo che desideravano vederla tra i cinque nomi candidati. "È stata snobbata" hanno scritto molti, il critico cinematografico e produttore Scott Mantz ha twittato: "GRANDE SNUB!! NO LADY GAGA MIGLIOR ATTRICE NOM PER HOUSE OF GUCCI!!!".

Stesso discorso per Jared Leto, il Paolo Gucci al fianco di Lady Gaga nel film di Ridley Scott: l'attore che ha ottenuto una nomination come attore non protagonista ai SAG Awards, non ha conquistato un cenno all'Oscar 2022.

Le migliori attrici protagoniste candidate agli Oscar 2022

Nicole Kidman per Being the Ricardos, Olivia Colman per La figlia oscura, Penélope Cruz per Madres paralelas, Kristen Stewart per Spencer e Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye sono le cinque attrici candidate agli Oscar 2022.

Miglior attore protagonista

I migliori attori protagonisti candidati all'Oscar 2022 sono invece Will Smith per Una famiglia vincente – King Richard, Benedict Cumberbatch per Il potere del cane, Andrew Garfield per Tick, Tick … Boom!, Denzel Washington per Macbeth, Javier Bardem per Being the Ricardos.