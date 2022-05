Quanto costano i biglietti per l’Eurovision 2022: i prezzi per le semifinali e la finale Dai 10 euro degli Audio Seat ai 350 euro del primo anello durante la finale del 14 maggio: ecco i prezzi dei biglietti dell’Eurovision Song Contest 2022 andati già sold out.

A cura di Vincenzo Nasto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino tra il 10 e il 14 maggio 2022 è alle porte. Quello che è uno degli appuntamenti più importanti della musica europea si terrà al Pala Olimpico, in corso Sebastopoli a Torino. Le tre serate, le due semifinali del 10 e 12 e la finale del 14 maggio, saranno trasmesse in diretta Rai, condotte dal trio Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini. L'evento vedrà la partecipazione di 40 Paesi, tra cui l'Italia con la coppia Blanco-Mahmood e la loro "Brividi", ma non solo: protagonista anche Achille Lauro e la sua "Stripper", che rappresenterà San Marino. Dopo un'iniziale "sold-out" dichiarato dagli organizzatori, nelle ultime ore sono tornati disponibili i biglietti per le tre serate, con il pubblico che dovrà rispettare le norme sanitarie per contrastare la diffusione del Covid-19 vigenti in quei giorni. Dai 10 euro degli Audio Seat ai 350 euro del primo anello durante la finale del 14 maggio, ecco i prezzi dei biglietti per assistere all'Eurovision Song Contest di Torino.

Eurovision 2022, quanto costano i biglietti per le semifinali

Qui sotto sono indicati il prezzo dei biglietti per le due semifinali del 10 e del 12 maggio.

Jury Show – lunedì 9 maggio, ore 21:00

Anello 1 – categoria 1: €100

Anello 1 – categoria 2: €70

Anello 2 – categoria 1: €50

Anello 2 – categoria 2: €30

Primo anello Visibilità limitata: 20 euro

Audio Seat: 10 euro

Family Show – martedì 10 Maggio, ore 15:00

Anello 1 – categoria 1: €100

Anello 1 – categoria 2: €70

Anello 2 – categoria 1: €50

Anello 2 – categoria 2: €30

Primo anello Visibilità limitata: 20 euro

Audio Seat: 10 euro

Live TV Show – martedì 10 maggio, ore 21:00

Anello 1 – categoria 1: €250

Anello 1 – categoria 2: €200

Anello 2 – categoria 1: €150

Anello 2 – categoria 2: €100

Primo anello Visibilità limitata: 80 euro

Audio Seat: 50 euro

Jury Show – mercoledì 11 maggio, ore 21:00

Anello 1 – categoria 1: €100

Anello 1 – categoria 2: €70

Anello 2 – categoria 1: €50

Anello 2 – categoria 2: €30

Primo anello Visibilità limitata: 20 euro

Audio Seat: 10 euro

Family Show – giovedì 12 maggio, ore 15:00

Anello 1 – categoria 1: €100

Anello 1 – categoria 2: €70

Anello 2 – categoria 1: €50

Anello 2 – categoria 2: €30

Primo anello Visibilità limitata: 20 euro

Audio Seat: 10 euro

Live TV Show – giovedì 12 maggio, ore 21:00

Anello 1 – categoria 1: €250

Anello 1 – categoria 2: €200

Anello 2 – categoria 1: €150

Anello 2 – categoria 2: €100

Primo anello Visibilità limitata: 80 euro

Audio Seat: 50 euro

Finale Eurovision 2022, i prezzi dei biglietti per il 14 maggio 2022

Discorso diverso per la finale del 14 maggio, che vede un aumento dei prezzi, partendo dal Jury Show della sera prima, per poi arrivare al live del sabato sera. Il prezzo più alto verrà riservato a chi accederà al primo anello la notte della finale: il biglietto costa 350 euro. Qui sotto tutti i prezzi dei biglietti della finale.

Jury Show – Venerdì 13 Maggio, ore 21:00

Anello 1 – categoria 1: €150

Anello 1 – categoria 2: €100

Anello 2 – categoria 1: €70

Anello 2 – categoria 2: €50

Primo anello Visibilità limitata: 40 euro

Audio Seat: 30 euro

Family Show – Sabato 14 maggio, ore 13:30

Anello 1 – categoria 1: €150

Anello 1 – categoria 2: €100

Anello 2 – categoria 1: €70

Anello 2 – categoria 2: €50

Primo anello Visibilità limitata: 40 euro

Audio Seat: 30 euro

Live TV Show – Sabato 14 maggio, ore 21:00

Anello 1 – categoria 1: €350

Anello 1 – categoria 2: €300

Anello 2 – categoria 1: €250

Anello 2 – categoria 2: €200

Primo anello Visibilità limitata: 150 euro

Audio Seat: 100 euro