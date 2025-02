video suggerito

Perché c’era bisogno di più spazio per le Nuove Proposte sul palco di Sanremo 2025 La sezione Giovani, trasformata in Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025, è stata tra le più interessanti degli ultimi anni, anche se bistrattata nel racconto della kermesse. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Settembre, Alex Wyse

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alle 00:40 comincerà l'ultimo segmento della terza puntata di Sanremo 2025, quello che premierà il vincitore della sezione Nuove Proposte della 75° edizione della kermesse ligure. Un ultimo bagno di luce per Settembre e Alex Wyse dopo l'odissea attraversata dai due concorrenti negli ultimi mesi, che li ha visti sfidarsi ieri contro Maria Tomba e la coppia Vale Lp-Lil Jolie. 564 concorrenti iniziali che hanno attraversato eliminazioni sempre più ampie, da 46 a 24, passando per gli otto finalisti di Sarà Sanremo, fino alle scorse ore con la semifinale. Un processo che ha determinato anche delle rinunce nei mesi, soprattutto legato a talent come Amici: da Aaron, Martina Attili e Martina Beltrami, Rea, Mew, Nahaze, Nico, Tancredi a Wax. Discorso simile per gli ex concorrenti di X Factor eliminati, tra cui Angelica Bove e Selmi.

L'odissea vissuta dalle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025

Un'audizione continua che ha portato 4 concorrenti nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo, la visibilità del più importante palco dell'industria discografica italiana, anche con un vantaggio: la possibilità di poter competere con i brani in gara nella selezione: rispettivamente Vertebre per Settembre, Rockstar per Alex Wyse, Goodbye (voglio good vibes) di Maria Tomba e Dimmi tu quando sei pronta per fare l'amore per Vale Lp e Lil Jolie. La possibilità di poter costruire nei mesi un racconto attorno al proprio brano per i concorrenti sembra aver mediato uno degli aspetti più controversi della finale, in cui i riflettori sono invece stati puntati sulla presentazione dei concorrenti big del Festival. Ed è forse questo uno dei limiti dell'attuale edizione delle Nuove Proposte di Sanremo 2025, diventata una protesi del Festival stesso, a cui sono stati riconosciuti anche due momenti particolari nella scaletta. Se la semifinale ha aperto la seconda serata del Festival, la finale arriverà invece solo alle 00:40.

Un'edizione tra le più interessanti con Settembre, Alex Wyse, Maria Tomba e la coppia Vale Lp-Lil Jolie

Quasi bistrattata dal racconto del Festival, invece quest'edizione delle Nuove Proposte sanremesi ha regalato quattro protagonisti molto interessanti. Già partendo dai due finalisti, Settembre e Alex Wyse, anche grazie alle passate esperienze nei talent televisivi, avevano costruito una platea decisamente più ampia, quasi sovrapponibile ad alcuni concorrenti big del Festival. Soprattutto, un brano come Vertebre, oltre a rappresentare l'ennesimo esperimento riuscito del cantautore campano Settembre, è riuscito a conquistare milioni di stream, oltre 7,5, provenienti anche da TikTok, dove il brano è stato utilizzato in oltre 19mila video. La minor visibilità certamente non bloccherà però, nei prossimi mesi, l'uscita dei progetti ufficiali dei concorrenti: infatti se Maria Tomba ha utilizzato gli ultimi secondi sul palco per pubblicizzare il suo Requiem (per un sogno), non mancherà anche la coppia formata da Vale Lp e Lil Jolie. La loro Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore ha semplicemente aperto una finestra su ciò che le due cantanti porteranno dal vivo nei prossimi mesi, con un album in collaborazione atteso da anni.