Vale LP e Lil Jolie: “A Sanremo tifiamo Lucio Corsi, sogniamo di tornare in gara tra i Big”

Vale LP e Lil Jolie sono state ospiti nella diretta di Fanpage.it per commentare la loro esibizione di ieri sera a Sanremo Giovani. Alla fine, le due artiste campane non sono riuscite ad arrivare in finale, ma si sono dette soddisfatte del messaggio lanciato dal palco dell'Ariston sul consenso: "Ci sembrava il modo giusto di onorare una scia mediatica cosi importante". Tra le cose che più hanno apprezzato del Festival, la presenza di Lucio Corsi: "Quando vediamo la sua esibizione, piangiamo tanto".

L'esibizione a Sanremo Giovani

"Se io non voglio, tu non puoi". Recitava così il messaggio lanciato all'Ariston ieri sera al termine della loro esibizione con Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore. "Ci crediamo, è una situazione che abbiamo sofferto come persone in primis e è importante sottolineare e rimarcare queste cose, ci è sembrata un'occasione giusta per identificarci con questa questione". Nonostante il mancato raggiungimento della finale, le due si sono "svegliate con energia, la comunità che si è creta attorno al messaggio era importante per noi, per restituire quello che questo percorso ci ha dato".

A domanda diretta su cosa abbiamo apprezzato di più di questo Sanremo, la risposta è stata decisa: "La cosa bella è stata questa bella esposizione di Lucio Corsi, quando vediamo la sua esibizione piangiamo tanto. Quando si vede la verità in un artista, è bellissimo". E ancora: "Presenze come la sua sono di grande stimolo per noi".

I progetti futuri

Dopo Sanremo 2025, le due si aspettano di continuare a fare musica: "Uscirà il disco tra pochissimo, parteciperemo a veri festival in estate, stiamo organizzando tanti tour nelle scuole medie per direzionare bene le energie e mettere a disposizione degli altri il nostro lavoro. Siamo fiduciose, siamo insieme e questo è un motivo di forza".