video suggerito

Sanremo Giovani, 46 cantanti ammessi alle audizioni dal vivo: anche ex di Amici e X Factor La Commissione Musicale del Festival di Sanremo presieduta da Carlo Conti ha completato la prima fase di selezioni per Sanremo Giovani 2024. 46 artisti ammessi tra cui vecchie conoscenze di Amici, X Factor e The Voice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mew, Heartman e Vale Lp, via Comunicato Stampa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Annunciati nelle scorse ore i primi 49 candidati alla vittoria finale di Sanremo Giovani, l'ultimo tassello prima di salire sul palco del 75° Festival di Sanremo. Come riporta il comunicato stampa della Rai, anche quest'anno 564 richieste di partecipazione alla categoria Giovani sono arrivate alla presenza della Commissione musicale, quest'anno composta da: Carlo Conti in veste di Direttore Artistico, dal Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo e da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Tra i partecipanti ammessi alla nuova selezione che si terrà il prossimo 23 ottobre a Roma, nalla Sala A di via Asago, ci sono molti nomi già conosciuti, soprattutto grazie a talent musicali come Amici di Maria De Filippi e X Factor, ma anche grazie ai social.

Chi sono i 46 artisti ammessi alle audizioni di Sanremo Giovani 2024

Come lo scorso anno, anche quest'anno sono stati in 564 a presentare la richiesta per partecipare a Sanremo Giovani 2024. Tra questi, 529 cantanti singoli e 35 gruppi, divisi in 290 uomini e 239 donne. Ma andiamo a scoprire chi sono gli ex partecipanti di Amici: tra questi spiccano Alex Wyse, secondo posto ad Amici 21, ma anche Aaron, semifinalista dell'edizione successiva. Facendo un passo indietro troviamo Martina Attili e Martina Beltrami, ma anche Rea, Mew (che ha abbandonato l'edizione), Nahaze, Nicol, Tancredi, Lil Jolie e Wax.

Un discorso che potrebbe essere applicato in maniera simile agli ex partecipanti di X Factor: tra le più conosciute non possono mancare Angelica Bove e Settembre, passando per Selmi. Ma anche la stessa Martina Attili che aveva partecipato nel 2018 anche a X Factor con l'inedito Cherofobia. Senza dimenticare Vale Lp che ha partecipato nel 2021, arrivando fino al terzo live della trasmissione. Tra i nomi ad aver avuto maggiore risonanza, anche grazie ai social, ci sono i nomi di Grelmos, ma anche Heartman in tendenza su TikTok con Esperienze nuove. Menzione di merito per Angie, che partecipò alle blind audition di The Voice of Italy, facendo girare tutti i giudici. Ecco l'elenco degli ammessi.

Aaron – Grandine

Alex Wyse – Rockstar

Angelica Bove – La nostra malinconia

Angie – Scorpione

Arianna Rozzo – J’adore

Befire – Naftalina

Bosnia – Vengo dal sud

Cainero – Aria

Caleydo – Banlieue

Ciao Sono Vale – Una nuvola mi copre

Cosmonauti Borghesi – Aurora tropicale

Dea – Culpa nuda

Giin – Tornare al mare

Giorgio Galimberti – Milano

Grandine – Sayonara

Grelmos – Flashback

Heartman – Inguaribile romantico

Helen – Aria

Affogo nell’alba – Valle d’Aosta

Leimannoia – Virginia

Lysa – Soli per errore

Martina – Tu salvami il cuore

Martina Attili – Eva e Adamo

Martina Beltrami – Scappi da me

Mazzariello – Amarsi per lavoro

Mew – Oh my God

Moska – Drunkard

Nahaze – Titoli di coda

Nicol – Come mare

Orion – Diamanti nel fango

Orlvndo – La prima volta che ci incontrammo

Principe Camilla! – Questo e quello

Rea – Cielo aperto

Samuele Di Nicolò – Non tornare più

Sea John – Se fossi felice

Selmi – Forse per sempre

Settembre – Vertebre

Sickteens – Due sigarette

Sidy – Tutte le volte

Silvia Carrino – Fai pace con me

Synergy – Fiamma

Tancredi – Standing ovation

Vale LP e Lil Jolie – Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

Ventitrevoltemario – Gocce

Wax – 7 vite

Yans, Fulgur & Kunai – Mary P