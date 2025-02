Testo e significato di Dimmi tu quando sei pronta per fare l’amore, Vale Lp e Lil Jolie a Sanremo 2025

video suggerito

Vale Lp e Lil Jolie, nome d'arte delle due cantanti campane Angela Ciancio e Valentina Sanseverino, sono tra le 4 concorrenti del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte con la canzone Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore. Qui il testo e il significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Vale Lp e Lil Jolie, Sanremo 2025

Vale Lp e Lil Jolie, nome d'arte delle due cantanti campane Angela Ciancio e Valentina Sanseverino, sono tra le 4 concorrenti del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte con la canzone Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore. Entrambe ex concorrenti dei talent, rispettivamente X Factor e Amici 23, canteranno il brano, a cui hanno lavorato anche Stabber, Madame, Mario Cianchi, Alessandro De Crescenzo e Cali Low. Qui il testo e il significato di Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore.

Il testo di Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore

Tu sembra abbia paura di me

E non do una ragione a quello che non fai

Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore

Quando sei pronto per fare l'amore

Prova a scendere un secondo, ma senza timore

A scendere un secondo, ma senza timore

Dimmi tu quando sei pronta per fare l'amore

Quando sei pronta per fare l'amore

Che a me sembra così folle non fare l'amore

Oppure non hai voglia di farlo con me

I miei occhi sono recinto dal quale non puoi scappare più

Io non sono lei, la bambola che prendi e che butti giù

Prenditene una, una che ti cura

E che ti bacia in bocca solo quando vuoi tu

Una che ti scusa, che rimane muta

Che ha capito tutto, ma ci passa su

Ma sai che sono io quella giusta per te

L'unica donna che ti saprà far piangere

Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore

Quando sei pronto per fare l'amore

Prova a scendere un secondo, ma senza timore

A scendere un secondo, ma senza timore

Dimmi tu quando sei pronta per fare l'amore

Quando sei pronta per fare l'amore

Che a me sembra così folle non fare l'amore

Oppure non hai voglia di farlo con me

Dimmi di cosa hai paura

Un uomo come te io l'ho già conosciuto

Una donna come me nessuno la rifiuta

Che sono troppo matta è cosa risaputa

Io lavoro tutto il giorno e tu sopra un divano

A domandarti: "Ma con lei chissà come si fa"

E quando torno tardi a casa e voglio un po' di relax

Hai il coraggio anche di dirmi: "No, proprio non mi va"

Tu sembra abbia paura di me

E non do una ragione a quello che non fai

Come non so spiegarti come

Non vuoi fare l'amore

E resti li immobile davanti a me

Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore

Quando sei pronto per fare l'amore

Prova a scendere un secondo, ma senza timore

A scendere un secondo, ma senza timore

Dimmi tu quando sei pronta per fare l'amore

Quando sei pronta per fare l'amore

Che a me sembra così folle non fare l'amore

Oppure non hai voglia di farlo con me

Il significato di Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore

Vale Lp e Lil Jolie, nome d'arte delle due cantanti campane Angela Ciancio e Valentina Sanseverino, sono tra le protagoniste sul palco del Festival di Sanremo 2025 con Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore. Hanno lavorato al brano anche Stabber, Madame, Mario Cianchi, Alessandro De Crescenzo e Cali Low. Nell'intervista a Fanpage.it, Vale Lp ha raccontato l'origine Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore: "Esisteva già da un po', era una canzone a cui avevo lavorato con Francesca (Madame) mentre scrivevo il mio disco: avevo appena firmato con Sugar. Nella scelta della tracklist poi, all'uscita di Guagliona, lo vedevo molto più lontano dall'intimità di quell'album. Sentivo mancasse qualcosa, poi quando Lil è tornata dal tour estivo, ci siamo parlate molto, come all'inizio e abbiamo ricostruito tutta la nostra quotidianità. Nei primi giorni, quando abbiamo iniziato a lavorare al progetto insieme, l'abbiamo ripreso quasi per scherzo e Lil ha cantato la prima strofa: abbiamo capito subito che aveva trovato la sua forma finale".