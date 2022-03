Lady Gaga presenterà gli Oscar 2022 Lady Gaga sarà una delle presentatrici della cerimonia degli Oscar 2022 che si terrà il prossimo 27 marzo. Nonostante ci si aspettasse una nomination per il suo House of Gucci, non c’è stata alcuna candidatura per la pop star.

Nonostante non abbia avuto nemmeno una candidatura agli Oscar 2022 per il film che l'ha vista protagonista, ovvero House of Gucci, la presenza di Lady Gaga all'evento più atteso del cinema non può certo mancare. E, infatti, la star sarà una delle presentatrici della 94esima edizione, insieme ad altri volti noti di Hollywood, che si terrà il prossimo 27 marzo.

I co-conduttori dell'evento

La pop star e ormai anche attrice sarà accompagnata in questo nuova veste di presentatrice da altri cinque conduttori, si tratta di Kevin Costner, già vincitore di due premi Oscar, Zoe Kravitz protagonista di The Batman, Chris Rock che ha già condotto l'evento per ben due volte nel 2005 e nel 2016, l'attrice Youn Yuh-jung che ha vinto lo scorso anno miglior interprete non protagonista in Minari e, infine, Rosie Perez. Quindi sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles Lady Gaga salirà non per ricevere il premio, ma per consegnare l'ambita statuetta d'oro che, d'altronde, ha ricevuto nel 2018 come co-autrice di "Shallow" canzone originale di "A star is born", film che l'ha consacrata come attrice accanto a Bradley Cooper.

Nessuna nomination agli Oscar 2022 per Lady Gaga

La sua interpretazione in House of Gucci, in cui ha dato il volto a Patrizia Reggiani, era in effetti piuttosto quotata tra le nomination agli Oscar 2022, anche perché la star era stata candidata per altri premi importanti come Screen Actors Guild, i BAFTA, i Critics' Choice Awards, i Golden Globes e ha anche conquistato il titolo durante il New York Film Critics Circle. Nulla da fare, però, per la cantante, dal momento che hanno ricevuto la nomination per il titolo Nicole Kidman per "Being the Ricardos", Penelope Cruz per "Madres Paralelas" e altre grandi attrici che hanno avuto un ruolo centrale in alcuni dei film usciti in quest'ultimo anno.