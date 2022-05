A che ora inizia e finisce l’Eurovision 2022: gli orari delle 3 serate dell’Eurofestival Gli orari delle serate delle semifinali e della finalissima dell’Eurovision Song Contest 2022, quest’anno a Torino, in diretta su Rai 1 e Radio 2.

A cura di Vincenzo Nasto

Nelle prossime ore si terrà l'atteso Eurovision Song Contest 2022, quest'anno a Torino, dopo la vittoria dello scorso anno a Rotterdam da parte dei Maneskin. L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1: il 10 e il 12 si terranno le semifinali, mentre sabato 14 maggio ci sarà la finale. La conduzione dell'evento, kermesse musicale europea più importante dell'anno, è affidata a tre importanti personaggi del panorama italiano: Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika. Parteciperanno 40 paesi, suddivisi in 17 partecipanti per ogni semifinale, mentre cinque sono le nazioni considerate Big Five: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Oltre ai partecipanti alla competizione, le serate saranno animate da ospiti molto importanti, compresi i Maneskin che consegneranno il microfono di vetro al prossimo vincitore. Tra i protagonisti sicuramente la compagine italiana, rappresentata da Mahmood e Blanco e la loro "Brividi", ma anche Achille Lauro che terrà alta la bandiera di San Marino con la sua "Stripper".

A che ora inizia l'Eurovision 2022 stasera e dove vederlo

La prima semifinale dell'Eurofestival va in onda martedì 10 maggio su Rai 1 e comincerà alle ore 21. La scaletta è composta da 17 cantanti che si sfideranno per conquistare un posto in finale. Sono attesi tanti ospiti sul palco come Dardust e Diodato. La diretta streaming è disponibile su RaiPlay.

Stesso orario anche per la seconda semifinale, che andrà in onda su Rai 1 dalle 21 giovedì 12 maggio. In questa puntata vedremo esibirsi i restanti 18 cantanti in gara.

A che ora finiscono le tre serate dell'Eurofestival

Discorso diverso per la finalissima, che sarà trasmessa in Italia da Rai 1 e commentata dalla coppia Castaldo-Stockholma su Radio 2. Infatti mentre le semifinali dovrebbero concludersi alle 23.15, la finale dovrebbe durare all'incirca quattro ore, con la serata che si aprirà alle 20.45 su Rai, per terminare all'incirca attorno alle 00.50.