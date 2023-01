Previsioni meteo Roma e Lazio 6 gennaio: festa della Befana con nubi e deboli piogge Cielo coperto con possibili piogge e temperature fino a massime di 13 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 6 gennaio, festa della Befana, giorno dell’Epifania.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 6 gennaio 2023, festa della Befana, registrano cielo coperto, con possibili piogge e temperature massime fino a 13 gradi. L'Italia sta vivendo una situazione anomala dal punto di vista meterologico in quanto sono settimane in cui si registrano valori al di sopra alla media stagionale. Ciò per la presenza dell'anticiclone africano. L'Epifania sarà ancora all'insegna del tempo piuttosto stabile e delle temperature miti. Poi come spiegano gli esperti de Il Meteo.it ci sarà un'inversione di tendenza, che si manifersterà già a partire dal weekend, con l'arrivo di una perturbazione atlantica. In vista anche un calo delle temperature minime. Ma almeno fino a metà gennaio di freddo non dovremmo sentirne parlare. La svolta invernale, con il calo dei termometri dovrebbe verificarsi durante la seconda metà di gennaio, tra il 18 e il 19.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 6 gennaio

Oggi, venerdì 6 gennaio, giorno della festa della Befana, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano un peggioramento del quadro meterologico. Sulla Capitale ci sarà nel dettaglio nebbia di notte, con cielo coperto al mattino, pioggia debole nel corso del pomeriggio e cielo coperto di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 9 e massime di 13 gradi e le precipitazioni saranno deboli. Sul resto del Lazio il cielo sarà poco nuvoloso su Frosinone e Latina, con nebbia al mattino su Viterbo e cielo coperto su Rieti.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 7 e domenica 8 gennaio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend registrano nubi sparse con isolate piogge. Sulla Capitale sabato 7 gennaio nel dettaglio cadrà pioggia debole durante la notte, con nebbia al mattino, pioggia debole nel pomeriggio e cielo coperto di sera. Le precipitazioni saranno deboli, con temperature tra 12 e 14 gradi. Nubi sparse con isolate piogge sul resto del Lazio. Domenica 8 dicembre le previsioni del meteo a Roma registrano nebbi di notte cielo coperto al mattino, pioggia debole nel corso del pomeriggio e di sera. Le temperature in città oscilleranno tra 11 e 14 gradi, con precipitaizoni da deboli a moderate. Sul resto del Lazio cadrà pioggia debole e le massime non supereranno i 14 gradi.