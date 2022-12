Pattinaggio sul ghiaccio a Roma: le piste aperte a Natale 2022 con orari e prezzi Tutte le info su orari, indirizzi e costi di biglietti delle piste di pattinaggio sul ghiaccio a Roma durante le feste di Natale 2022. Ecco le più belle e attrezzate nella Capitale e dintorni.

A cura di Alessia Rabbai

Il pattinaggio sul ghiaccio a Roma è un'attività amatissima e irrinunciabile per le famiglie durante le feste di Natale. Che siano la chiuso o all'aperto, sparse nei diversi quartieri della città, le piste attraggono ogni anno migliaia di romani e turisti. Uno scenario incantato che trasporta immediatamente in una magica atmosfera. Bambini e adulti sono pronti a calzare i caratteristici stivaletti con la lama e a scendere in pista. Fanpage.it ne ha selezionate alcune per voi, con tutte le info utili su dove si trovano, orari d'apertura e costi. Le piste di Euroma 2, Ponte Milvio, Re di Roma e Ladispoli sono di Icepark.

Pista di pattinaggio sul ghiccio a Euroma 2

Bambini e adulti sulla pista di ghiaccio di Euroma 2

Divertimento per bambini e adulti alla pista di pattinaggio sul ghiaccio Euroma 2 in viale dell'Oceano Pacifico 83. Un'attività da fare da soli, con amici o la famiglia tra un regalo di Natale e l'altro al centro commerciale. L'impianto permette di fare dei corsi di pattinaggio sul ghiaccio individuali la mattina e di gruppo nel pomeriggio, utili sia per chi deve imparare, sia per chi già sa pattinare per rispolverare un po' la tecnica.

Costo: Adulti 10 euro durante la settimana, 12 euro sabato, domenica, festivi e prefestivi; Bambini 8 euro sotto i 6 anni in settimana, 10 euro sabato, domenica, festivi e prefestivi. (Comprendono il noleggio dei pattini e un'ora in pista).

Orario: Aperto tutti i giorni, dalle ore 10 alle 24, dal fino al 4 Febbraio 2023.

Pista di pattinaggio sul ghiaccio a Ponte Milvio

La pista di pattinaggio a Ponte Milvio

La pista di pattinaggio sul ghiaccio a Ponte Milvio sul Lungotevere Maresciallo Diaz (parcheggio Farnesina) rientra nell'ambito del Ice Christmas Village, il più grande villaggio di Natale di Roma Nord con ingresso gratuito. Tante attrazioni per bambini e adulti, come i mercatini con regali e addobbi natalizi, installazioni luminose, candy shop, street food corner, un albero di Natale gigante e la casa di Babbo Natale. Il tutto insieme a spettacoli e musica.

Costo: Adulti 10 euro durante la settimana, 12 euro sabato, domenica, festivi e prefestivi; Bambini 8 euro sotto i 6 anni in settimana, 10 euro sabato, domenica, festivi e prefestivi. (Comprendono il noleggio dei pattini e un'ora in pista).

Orario: Aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 24 fino all'8 gennaio 2023.

Pista di Pattinaggio sul ghiaccio a Re di Roma

La pista di pattinaggio coperta in Piazza Re di Roma

A Re di Roma in zona San Giovanni bambini e adulti, insieme ad amici e famiglia sono invitati a vivere una fantastica avventura in una delle piste di ghiaccio più magiche della Capitale. Si tratta di una pista di pattinaggio coperta allestita in Piazza Re di Roma, dove trovare animazione per bambini e lezioni di pattinaggio, sia individuali che di gruppo.

Costo: Adulti 10 euro durante la settimana, 12 euro sabato, domenica, festivi e prefestivi; Bambini 8 euro sotto i 6 anni in settimana, 10 euro sabato, domenica, festivi e prefestivi. (Comprendono il noleggio dei pattini e un'ora in pista).

Orario: Aperto tutti i giorni, dalle ore 10 alle 24 fino all'8 gennaio 2023.

Pista di pattinaggio a Ladispoli

La pista di pattinaggio sul ghiaccio a Ladispoli vista dall’alto

Ladispoli, sul litorale della provincia di Roma, il 5 dicembre è stata inaugurata anche quest'anno la pista di pattinaggio sul ghiaccio all'aperto in Piazza Rossellini. Oltre alla pista i visitatori potranno ammirare viale Italia che attraversa il centro città completamente illuminato da luci artistiche, la casa degli elfi e di Babbo Natale, mercatini e l'albero addobbato.

Costo: Adulti 10 euro durante la settimana, 12 euro sabato, domenica, festivi e prefestivi; Bambini 8 euro sotto i 6 anni in settimana, 10 euro sabato, domenica, festivi e prefestivi. (Comprendono il noleggio dei pattini e un'ora in pista).

Orario: Aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 24 fino all'8 gennaio 2023.

Pista di pattinaggio di Roma Nomentana

La pista olimpionica di Sporting Club Panda

La pista di pattinaggio sul ghiaccio di Sporting Club Panda di via Nomentana 1070 è l'unica pista al coperto olimpionica di Roma.

Costo: 10 euro ingresso con pattini a noleggio, 8 euro ingresso con pattini propri per un tempo illimitato

Orario: giorni e orari variabili a dicembre e gennaio consultabili sul sito.