Cosa fare per l'Epifania 2024 a Roma: tutti gli eventi per bambini in attesa della Befana In occasione dell'Epifania 2024 il 6 gennaio sono molti gli eventi organizzati a Roma per celebrare la Befana per grandi e piccini, oltre al ritorno del mercatino e della festa a piazza Navona.

A cura di Alessia Rabbai

La Befana a Piazza Navona

Per l'Epifania 2024 sono molti gli eventi organizzati a Roma per celebrare l'ultimo giorno di festa in attesa di assaporare i dolciumi nella calza della Befana. Nella Capitale il 6 gennaio 2024 sono in programma tanti appuntamenti per adulti e per bambini, da fare anche in famiglia. C'è solo l'imbarazzo della scelta tra mercatini e villaggi di Natale, piste di pattinaggio sul ghiaccio. Fanpage.it ha selezionato per voi le attività più divertenti da fare in città.

Festa della Befana a Piazza Navona

Festa della Befana a Piazza Navona

La festa della Befana a Piazza Navona va da dicembre a gennaio, con vari giorni di eventi e attività in calendario. Per il periodo la piazza viene animata da mercatini di oggetti natalizi per alberi e presepi, articoli d'artigianato, idee regalo e dolciumi vari e giostre. Ma la giornata più attesa è sabato, quando arriva la Befana con il tradizionale volo dalla chiesa di Sant'Agnese in Agone e tanti appuntamenti in programma.

Luogo e orari: Piazza Navona, vari orari mattina e pomeriggio

Costi: gratuito

Befana al MagicLand

La Befana arriva anche a MagicLand, il parco divertimenti più grande del Centro Sud Italia, il 5, 6 e 7 gennaio. In programma ci sono parate e spettacoli.

Tante le attrazioni del parco come il Castello di Babbo Natale, dove i bambini potranno incontrarlo e ricevere in dono il libro "Lucy e il Mistero della Magia Perduta"; la pista di pattinaggio su ghiaccio 100% ecologica; il più grande mercatino di Natale del Centro Sud Italia; lo spettacolo teatrale "Lucy e il Mistero della Magia Perduta"; le parate e gli spettacoli di Gattobaleno e dei personaggi del Regno di Babbo Natale; l’Elf Face painting, il truccabimbi natalizio; i tanti golosi street food ed il fast food in cui gustare i famosi BurgerBells, i gustosissimi smash burgers del Regno di Babbo Natale.

Luogo e orario: via della Pace, Valmontone



Costi: Adulti da 9,90 euro online e 15 euro in cassa; bambini di altezza compresa tra i 100 e i 140 cm 1 euro (sia in cassa che online); gratis per i bambini di altezza inferiore a 100 cm.

Corsa al giocattolo sulla Terrazza del Pincio

Dalla pagina Facebook corsa del giocattolo

Sulla Terrazza del Pincio a Villa Borghese per la festa della Befana c'è la "Corsa del giocattolo", manifestazione non competitiva di corsa, marcia o passo libero di 5 chilometri con partenza e arrivo a piazza del Pincio e percorso all’interno di Villa Borghese. L'evento organizzato dal Cral Inps ed Empire Sport Resort risale al 1976 ed è alla 46esima edizione. Ha lo scopo benefico di aiutare i bambini meno fortunati. L'iniziativa è aperta a tutti: per iscriversi e partecipare basta donare un giocattolo, anche usato, purché in buone condizioni e funzionante. I giocattoli verranno consegnati dalla Croce Rossa ai bambini degli Istituti per l'infanzia abbandonata e ad alcuni reparti pediatrici degli ospedali romani.

Luogo e orario: Piazzale Napoleone

Costi: gratuito

Caccia ai tesori della Befana

Dalla pagina Facebook del Museo delle Carrozze

Al Museo delle Carrozze d'Epoca di Roma è in programma una "Caccia ai tesori della Befana", un evento per tutta la famiglia. Una sfida tra le meraviglie del passato, tra indovinelli, storie curiose e ricerca dei i dolci nascosti tra più di 150 carrozze in esposizione. I bambini che riescono a riempire la propiea calza avranno una sorpresa speciale: la Befana in persona gli farà visita, portando allegria e divertimento. I genitori mentre i figli si divertono potranno ammirare i 150 esemplari di carrozze e slitte di ogni epoca durante la visita.

Luogo e orario: Via Andrea Millevoi, 693, per i turni consultare il sito

Costi: 8 euro bambini e adulti; gratis per i bambini sotto ai 4 anni.

Festa della Befana a Cinecittà World

Per la festa dell'Epifania a Cinecittà World è in programma il pranzo della Befana. Si festeggia la Befana al parco divertimenti con i mercatini, dolcetti, regali e le luminarie di Polvere di Stelle. Adattendere grandi e piccini ci sono 40 attrazioni, spettacoli dal vivo, aree a tema e Giocarena, il play ground al coperto più grande d’Europa e la tradizionale Befana del Poliziotto.

Luogo e orari: via Irina Alberti, 00128 tutto il giorno

Costi: pacchetto parco + pranzo della Befana a 32 euro.

Corteo storico religioso in via della Conciliazione

Dalla pagina Facebook "Vivi la befana"

La festa dell'Epifania è in programma il tradizionale corteo storico religioso culturale "Viva la befana – per riaffermare e tramandare i valori dell'Epifania". Il corteo sfilerà alle ore 10 in via della Conciliazione. Protagonisti saranno i Re Magi dei quali proprio in questa giornata di festa si celebra l'arrivo in visita a Gesù Bambino. Per la XXXVII edizione i Magi provengono dalla Valle del Tevere e da Morlupo. A sfilare saranno gruppi di rievocazione storica, cavalli, sbandieratori, musici, bande musicali, majorette, fanfare militari, Presepi viventi. Dopo l’Angelus a San Pietro i Re Magi porteranno i tre doni a Papa Francesco. Atteso anche l'arrivo della Befana a bordo di una lussuosa auto excalibur, che seguirà e animerà il corteo.

Luogo e orario: via della Conciliazione, dalle ore 10

Costi: gratis