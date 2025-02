video suggerito

Continuano le ricerche di Alphaville alla Marcigliana: scomparso anche il suo telefono Continuano anche oggi le ricerche alla Marcigliana di Alphaville Pedrosa De Melo, dopo l'interruzione notturna. Si cerca anche il telefono del 31enne, non ancora rintracciato.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra un intervento durante le ricerche nelle zone più impervie della Marcigliana, a destra Alphaville, il 31enne scomparso da Roma il 31 dicembre scorso.

Non si arrestano le ricerche di Alphaville Pedrosa De Melo, il trentunenne scomparso da Roma lo scorso 31 dicembre 2024. Vigili e operatori sono tornati a scandagliare il territorio della Marcigliana, la zona di campagna a nord est della capitale in cerca di qualche traccia del giovane. Dopo il ritrovamento della sua automobile all'ingresso dell'area, sono stati richiesti agli enti preposti i permessi per svolgere ricerche più approfondite anche nelle zone più impervie e inaccessibili della zona. Proprio quelle in cui non sono riuscite ad arrivare le videocamere di sicurezza, i droni e il fiuto dei cani.

Le attività di ricerca, come hanno fatto sapere da Penelope Lazio, si sono concluse ieri sera, martedì 11 febbraio 2025, verso le 18, con il crepuscolo. "Siamo qui con la madre, personale del commissariato Viminale, Polizia scientifica con apparecchiature specifiche e vigili del fuoco a bonificare un'area ristretta", hanno spiegato a Fanpage.it.

Alphaville.

La caccia al telefono del ragazzo scomparso: dove si trova e perché non è stato ancora trovato

Al termine delle ricerche della giornata, non è stata trovata alcuna traccia del trentunenne scomparso. "Al momento neanche il cellulare è stato trovato con le apparecchiature messe in campo dalla Polizia Scientifica", precisano ancora da Penelope. La madre del giovane, convinta che il ragazzo le abbia raccontato soltanto bugie, teme possa essere finito in un brutto giro. Anche per questo può essere importante ritrovare un oggetto come il telefonino: non è escluso che al suo interno possano essere trovate risposte alle tante domande sorte.

Le ricerche in corso in questi giorni nelle zone più impervie della Marcigliana.

La macchina rinvenuta alla Marcigliana

Nel frattempo, da quando sono iniziate le ricerche, ormai quasi un mese e mezzo fa, non poche le tracce rinvenute di Alphaville. Dopo un presunto avvistamento alla Bufalotta, nei primi giorni di gennaio è stata rinvenuta l'automobile, proprio nella zona della Marcigliana. Per questa ragione le ricerche, ormai da settimane, si stanno concentrano in quel territorio. Anche oggi operatori e inquirenti passeranno al setaccio l'area, arrivando anche in tutte quelle zone più difficili da raggiungere, con rovi o fossi, dove neppure il fiuto dei cani o i droni sono riusciti ad arrivare.

Gli operatori e i vigili del fuoco alla ricerca di Alphaville alla Marcigliana.