video suggerito

Alphaville scomparso da Roma più di un mese fa: riprendono oggi le ricerche alla Marcigliana Riprendono oggi le ricerche alla Marcigliana di Alphaville Pedrosa De Melo scomparso lo scorso 31 dicembre 2024 da Roma. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alphaville

Riprendono oggi le ricerche di Alphaville Pedrosa De Melo alla Marcigliana, il trentunenne scomparso da Roma lo scorso 31 dicembre 2024. Dopo aver chiesto agli enti preposti il permesso di continuare le ricerche anche nelle zone più impervie e più inaccessibili a causa della fitta vegetazione e dei rovi, soccorritori e vigili del fuoco tornano alla Marcigliana. Le ricerche, in questo caso, si estenderebbero a tutti i territori non raggiungibili dai droni, dalle videocamere di videosroveglianza e dal fiuto dei cani.

Riprendono le ricerche di Alphaville alla Marcigliana

Al via nella mattinata di martedì 11 febbraio 2025 le ricerche alla Marcigliana di Alphaville Pedrosa De Melo, il ragazzo di 31 anni sparito il 31 dicembre scorso dalla capitale. Dopo un presunto avvistamento nella zona della Bufalotta, le ricerche per rintracciare il trentunenne si sono concentrate nel territorio della Marcigliana, nella campagna a nord est di Roma, fra via Nomentana e via Salaria. Proprio in questa zona, in un'area dove non erano riusciti ad arrivare in una prima fase di ricerche, lo scorso 15 gennaio 2025 è stata rinvenuta l'automobile del giovane, una Peugeot 308.

Alphaville scomparso da Roma: cosa gli è successo

Così, a dieci giorni dall'ipotesi di una nuova tragica fase di ricerca, operatori e vigili del fuoco tornano alla Marcigliana per scandagliare ancora più a fondo i luoghi meno accessibili, nella speranza di trovare almeno un segno del passaggio del trentunenne. "Non mi diceva la verità. Sempre troppe bugie. Ed è finito in un brutto giro". Queste le parole della mamma del trentunenne. "Voleva ricominciare una nuova vita. Ha provato in Svizzera, poi è arrivato a Roma. Ma non conosceva nessuno – continua – Mi ha detto che aveva un lavoro, mi ha dato anche il nome della ditta. Ma poi ho scoperto che non esisteva".