Alphaville scomparso a 31 anni da Roma, avvistato in zona Bufalotta Alcune segnalazioni di avvistamento hanno localizzato Alphaville in zona Balduina e limitrofe. Il 31enne autotrasportatore brasiliano è scomparso da Roma e dal 31 dicembre 2024 risulta irreperibile. Ieri le ricerche con sua madre a Termini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Sono trascorse oltre due settimane dalla scomparsa di Alphaville Pedrosa De Melo. Alcune segnalazioni arrivate al numero di emergenza Pronto Penelope lo collocano e in zona Bufalotta e limitrofe del quadrante Nord di Roma. Ieri è stata una giornata di ricerche per il personale di Penelope Lazio Odv, che era alla stazione Termini insieme alla madre. "Con i nostri tirocinanti abbiamo verificato diverse segnalazioni giunte al numero di emergenza".

Di Alphaville non si hanno più notizie da martedì 31 dicembre 2024, quando è risultato irraggiungibile, dopo una chiamata con sua madre, durante la quale le avrebbe spiegato di trovarsi con l'auto in panne in una zona poco frequentata. La macchina in questione è una Peugeot 308 scura con targa portoghese 50ST20, non ancora trovata. Non si conoscono i motivi della sua assenza. Alphaville lavorava come autotrasportatore non si sa per chi, né si conosce dove abitasse nella Capitale. Sua madre teme che possa essergli successo qualcosa di brutto, la speranza è che stia bene e che possa riabbracciarlo presto.

L'identikit di Alphaville Pedrosa De Melo

Alphaville Pedrosa De Melo al momento della scomparsa aveva trentuno anni. È alto 1,76 metri e pesa 80 chili. Ha un tatuaggio su tutto l'avambraccio destro con la scritta "Leticia2" e due tatuaggi sul petto, con due scritte come nella foto. Alphaville di solito indossava una camicia azzurra, come quella che si vede nella foto, ed era vestito così anche durante l'ultima videochiamata con sua madre.

Chiunque abbia informazioni utili su Alphaville è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112 oppure Penelope Odv al numero 339 6514799, anche in forma anonima e su Whats App. Qualsiasi dettaglio può servire a ritrovarlo. Si chiede di prestare massima attenzione.