Claudio Scirè scomparso da Roma il 7 aprile 2025: "Aiutateci a trovarlo, ha bisogno dei suoi farmaci" Claudio Scirè è scomparso da Roma lo scorso 7 aprile 2025. L'appello della famiglia per ritrovarlo: "Aiutateci a ritrovarlo, ha bisogno dei farmaci per la sua terapia".

A cura di Beatrice Tominic

Cil cinquantaquattrenne scomparso.

Claudio Scirè è scomparso da Roma la scorsa domenica, 7 aprile 2025, dal quartiere Prenestino. A lanciare l'appello nei giorni scorsi è stata la sua famiglia, preoccupata. Al fianco di quest'ultima, il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv, che si sta impegnando nelle ricerche dell'uomo, che ha 54 anni.

"Aiutateci a ritrovarlo – hanno fatto sapere – Claudio nei giorni scorsi ha interrotto la sua terapia, ma ha bisogno di alcuni farmaci per stare bene, assicurarsi tranquillità e benessere. Siamo molto preoccupati", hanno spiegato. Rispetto alla foto in apertura dell'articolo, oggi il cinquantaquattrenne appare molto più magro e scavato in viso.

La scomparsa di Claudio Sciré: come riconoscerlo

La scomparsa del cinquantaquattrenne è avvenuta la scorsa domenica, 7 aprile 2025. L'uomo si è allontanato da casa sua verso le ore 15. Da quel momento non ha più dato sue notizie e si sono perse tutte le tracce dell'uomo, con crescente preoccupazione della famiglia. Alto un metro e settantacinque, pesa 60 chilogrammi.

Ha gli occhi neri, carnagione olivastra e capelli rasati, fra il nero e il brizzolato. Come anticipato, il volto appare molto più magro e scavato in viso rispetto a come lo vediamo nella foto di apertura. Suo tratto distintivo è un tatuaggio realizzato sull'avambraccio destro, con scritto il nome "Diana".

Cosa indossava al momento della scomparsa e a chi rivolgersi in caso di avvistamento

Si è allontanato dall'abitazione del quartiere Prenestino in cui vive con la madre e il fratello nel pomeriggio di domenica scorsa, nessuno sa che direzione abbia preso. Quando è uscito di casa, senza più farne ritorno, indossava uno smanicato nero della marca Colmar, anche i pantaloni della tuta e le scarpe che aveva ai piedi erano neri.

In caso di avvistamento o qualora si avesse bisogno di ulteriori informazioni sul cinquantaquattrenne scomparso, l'invito del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv è quello di rivolgersi al loro numero telefonico: 3381894493. O, ancora, direttamente alle forze dell'ordine chiamando il numero di emergenza unico nue 112.