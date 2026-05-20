Sara Schiavella scomparsa al Collatino, l’appello dei familiari: “Aiutateci, potrebbe essere in pericolo”

Sono giorni di apprensione per i familiari di Sara Schiavella, la 43enne scomparsa dal Collatino a Roma l’11 maggio 2026.

Sara Schiavella

Sara Romano Schiavella è scomparsa dal Collatino a Roma. Della quarantatreenne non si hanno più notizie da lunedì 11 maggio scorso, quando si è allontanata dalla sua abitazione nel quadrante Est della Capitale e se ne sono perse le tracce. I familiari, non avendo più sue notizie e non riusciendo a contattarla, ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e sono partite le ricerche.

A diramare l'appello il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv, al quale si è rivolta la famiglia: "Aiutateci a ritrovare Sara, potrebbe trovarsi in pericolo. Si è allontanata da casa a Roma in zona Collatino l'11 maggio 2026. Le zone da attenzionare sono Palmiro Togliatti, Prenestino e Quarticciolo". Manca da casa da nove giorni, la speranza è che stia bene, che si trovi al sicuro da qualche parte, magari opite da un'amica, e che torni presto a casa.

L'identikit di Sara Schiavella

Sara Schiavella ha quarantatré anni, è alta 1.65 metri, pesa 60 chili, ha occhi verdi e capelli grigi di media lunghezza. Da quanto si apprende non ha particolari segni di riconoscimento, non sappiamo com'era vestita l'ultima volta in cui è stata vista, solo che indossava i pantaloni grigi di una tuta. Le zone in cui fare attenzione sono Palmiro Togliatti, Prenestino e Quarticciolo, ma potrebbe essersi spostata e trovarsi anche altrove.

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Prestare attenzione anche alle fermate dell'autobus, stazioni ferroviarie e metropolitane, dove potrebbe trovarsi di passaggio. Chiunque l'abbia vista è pregato di contattare il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv al numero 388 189 4493. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarla.