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Giordano Sciamplicotti scomparso da Rocca di Papa e avvistato a Termini: deve prendere farmaci

Sono ore di apprensione per i familiari di Giordano Sciamplicotti, il 45enne scomparso da Rocca di Papa il 3 giugno scorso. È stato avvistato ieri mattina all’uscita della stazione Termini in via Marsala.
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A cura di Alessia Rabbai
Giordano Sciamplicotti
Giordano Sciamplicotti

Giordano Sciamplicotti è scomparso dal Comune di Rocca di Papa in provincia di Roma. I familiari non riescono a mettersi in contatto con il quarantacinquenne da mercoledì scorso 3 giugno quando, intorno alle ore 5.30, si è allontanato dalla propria abitazione in località nella zona dei Castelli Romani. È stato avvistato nella mattinata di ieri verso le ore 6,30, davanti al bar Trombetta, di fronte all'uscita dalla stazione Termini di Roma, dal lato di via Marsala.

Prima ancora è stato avvistato alla fermata Cotral in Piazza della Repubblica a Rocca di Papa. I familiari di Giordano hanno lanciato un appello attraverso l'associazione Penelope Lazio Odv, che si occupa di dare sostegno ai familiari e agli amici delle persone scomparse: "Aiutateci a ritrovare Giordano, deve prendere delle medicine, potrebbe essere in difficoltà".

L'identikit di Giordano Sciamplicotti

Giordano Sciamplicotti al momento della scomparsa aveva quarantacinque anni. È alto 1,96 metri e pesa 120 chili. Ha capelli brizzolati. Quando si è allontanato indossava pantaloni della tuta neri, T-shirt bianca con scritta nera sulla parte anteriore, scarpe da ginnastica bianche, occhiali da vista con montatura blu come nella foto. Non ha con sé né documenti né telefonino. È un grande fumatore e deve assumere una terapia farmacologica.

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Portrebbe trovarsi in difficoltà, ma non è pericoloso. Le zone da attenzionare sono le stazioni ferroviarie, le fermate della metropolitana e degli autobus, perché Giordano potrebbe trovarsi in movimento. Potrebbe raggiungere Milano. Chi lo abbia visto è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 o il numero di Pronto Penelope al 3396514799.

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