Trovata l’auto di Alphaville, scomparso a 31 anni da Roma. Ricerche in corso alla Marcigliana

A cura di Alessia Rabbai

I vigili del fuoco cercano Alphaville

È stata trovata l'auto di Alphaville Pedrosa De Melo, il trentunenne scomparso da Roma il 31 dicembre 2024. I vigili del fuoco lo stanno cercando dalla mattinata di oggi, giovedì 16 gennaio, in zona Marcigliana nel quadrante Nord-Est della Capitale, tra via Salaria e Nomentana. Ad essere impegnate nelle attività sono la squadra di zona (6A), il nucleo speleo-alpino-fluviale, Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto, il servizio di Topografia Applicata al Soccorso/Unità di crisi locale. Le ricerche dell'autotrasportatore brasiliano sono in corso, mentre la sua Peugeot 308 è stata ritrovata. Ancora nessuna traccia di Alphaville.

L'auto di Alphaville

Alphaville è scomparso da Roma il 31 dicembre 2024

Alcuni giorni fa sono arrivate diverse segnalazioni a Penelope Lazio Odv, associazione che si occupa di dare sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse, Alphaville pare fosse stato avvistato in zona Bufalotta e limitrofe, nel quadrante Nord della Capitale. Martedì scorso le ricerche si sono concentrate a Termini, dove era presente anche sua madre. Non è chiaro dove il trentunenne abitasse a Roma, né per chi lavorasse. Sappiamo che nell'ultima videochiamata con la madre la sua auto era rimasta in panne in una zona impervia. Alphaville è alto 1,76 metri e pesa 80 chili. Ha un tatuaggio su tutto l'avambraccio destro con la scritta "Leticia2" e due tatuaggi sul petto, con due scritte come nella foto. Di solito indossava una camicia azzurra, come quella che si vede nella foto.