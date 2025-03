video suggerito

Incendio in un concessionario Tesla a Roma: le fiamme distruggono 17 auto Un grave incendio ha avvolto un concessionario Tesla questa notte a Roma, in via Serracapriola. Diciassette le auto distrutte dalle fiamme. Indagini in corso.

A cura di Natascia Grbic

Grave incendio questa notte in via Serracapriola a Roma. Fiamme hanno avvolto diciassette autovetture all'interno di un concessionario Tesla, andando completamente distrutte. Sul posto i Vigili del Fuoco con due autobotti, il carro autoprotettori, il funzionario di guardia e il capo turno provinciale. Nessuna persona è stata coinvolta, non si hanno notizie di feriti né di persone intossicate, anche se il fumo ha avvolto la zona ed era visibile a chilometri di distanza. Sul posto le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Le indagini sono al momento in corso e procedono a 360 gradi.

L'incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è scoppiato intorno alle 4.30 del mattino. I Vigili del Fuoco hanno lavorato ore per spegnere le fiamme, che hanno distrutto parte della concessionaria e interessato diciassette vetture. Quando i pompieri sono arrivati, il fuoco aveva già avvolto diverse macchine e si era propagato in una larga area della concessionaria. I danni, ancora non calcolati in modo preciso, sarebbero ingenti.

Cosa abbia scatenato il rogo, non è ancora chiaro. Sono in corso accertamenti in tal senso, per capire se si tratti di un incendio doloso oppure dovuto a cause accidentali. Le forze dell'ordine vaglieranno eventuali filmati di sorveglianza presenti nel concessionario n modo da cercare di avere più informazioni possibili. La speranza è che le immagini possano fornire elementi utili alle indagini, in modo da chiuderle il prima possibile. Nessuna pista è esclusa, nemmeno quella di un gesto volontario. Saranno ascoltati anche i titolari della concessionaria di Tesla, l'unica presente a Roma.

Notizia in aggiornamento