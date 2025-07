Fiamme a Roma, scoppia un incendio all’uscita del raccordo: nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza

Una colonna di fumo nero e denso si è alzata verso il cielo nella zona di Roma sud ovest, all’uscita del Grande Raccordo Anulare per un incendio vicino alla strada. Continua a bruciare Roma: ancora fiamme anche in via Boccea.

Il fumo all’uscita del raccordo.

Roma continua a bruciare. Non è neanche mezzogiorno quando, nel corso della mattinata di oggi, sabato 12 luglio 2025, arrivano a Fanpage.it diverse segnalazioni di incendi. Il primo, che sembra essere quello più vasto, è scoppiato a pochi passi dal Grande Raccordo Anulare. L'incendio è ben visibile anche a diversi chilometri di distanza per una fitta nube nera di fumo denso che si è alzata verso il cielo, come mostrano il video e la foto in apertura. Soltanto ieri un altro rogo aveva interessato la zona intorno alla carreggiata del raccordo, bruciando anche le barriere antirumore.

Scoppia un incendio all'uscita del Gra: cosa è successo

L'incendio è scoppiato questa mattina e, poco prima di mezzogiorno, risulta essere ben visibile dalla strada con la nube di fumo nero. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il rogo e cosa stia bruciando. L'incendio sarebbe partito da un bus che ha preso fuoco: in breve tempo le fiamme si sarebbero propagate verso le sterpaglie e la vegetazione intorno.

Sicuramente, però, ci troviamo nel quadrante di Roma sud ovest, all'altezza dell'uscita 30 del Grande Raccordo Anulare, che porta dal centro città all'aeroporto di Fiumicino, verso il litorale.

Fiamme anche in via Boccea, al confine con Fiumicino

Nei giorni scorsi in quella zona, così come quella al confine fra il comune di Fiumicino e quello di Roma più a nord, all'incrocio fra via dell'Arrone, via Braccianese e via Boccea, è già stata teatro di vasti e devastanti incendi. Lo stesso territorio torna a bruciare anche in queste ore. L'allarme è scattato in via Boccea 1452 dove, come appreso da Fanpage.it, stanno arrivando i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza.

Colpita, lungo la strada per Fiumicino, anche il quartiere di Parco Leonardo, con più roghi innescati nei pressi delle zone commerciali: in questa occasione sono stati chiuse strade, fra cui la complanare che porta alla Roma-Fiumicino, e sospesa la circolazione ferroviaria.

Un incubo quello che tormenta la zona di Fiumicino che sembra abbia almeno un responsabile. In seguito agli ultimi incendi, ad esempio, sono stati trovati degli inneschi come bottiglie incendiarie che sembrano confermare l'ipotesi che si tratti di incendi dolosi.

Articolo in aggiornamento