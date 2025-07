Incendio a Cinecittà est, fiamme sul Raccordo anulare: fumo nero ed esplosioni, strada chiusa

L’incendio sul Gra.

Fuoco e fiamme ancora una volta a Roma. Stavolta ad essere colpite sono le zone intorno al Grande Raccordo Anulare a Roma est, nel territorio di Cinecittà, dove si sono sviluppati dei roghi ai lati delle carreggiate. Nel cielo si è alzata verso l'alto una colonna di fumo nero e denso, visibile anche a chilometri di distanza. Secondo i presenti, si sarebbero sentiti anche degli scoppi, forse dovuti alle esplosioni di bombole.

Incendio a Roma, chiuso tratto del Gra

Le fiamme stanno bruciando le zone verdi intorno alla carreggiata, all'altezza dell'uscita Romanina. Nella tarda mattinata di oggi, proprio per questa ragione, è stata disposta la chiusura di un tratto di strada, nella carreggiata interna, intorno al chilometro 39600, con l'allaccio verso la diramazione Roma sud.

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, chiamate per gestire il traffico nella zona. Oltre a loro, a raggiungere il posto anche i tecnici Anas.

L'intervento dei vigili del fuoco: salvata una donna di 60 anni

Non appena scattato l'allarme, la Sala Operativa ha inviato le squadre di vigili del fuoco in via Libero Leonardi, in prossimità del Grande Raccordo Anulare. Sul posto, verso le 12.30, sono arrivate due Aps (12 A- 3 A) e un’autobotte per incendio.

Una volta arrivati, oltre a mettersi al lavoro per estinguere le fiamme, i vigili del fuoco hanno salvato la vita a una donna. Le fiamme sono scattate da una baracca che ha coinvolto altre strutture di fortuna per poi propagarsi rapidamente fino a raggiunge le barriere antirumore del GRA, all’altezza Romanina. All'interno della baracca i soccorritori hanno riscontrato la presenza di una donna. Si tratta di una donna di 60 anni circa che era rimasta intrappolata dentro e che non riusciva a uscire a causa del denso fumo.

Esplosioni intorno al Gra, le fiamme arrivano alle barriere antirumore

Oltre alle fiamme e al fumo, passanti, automobilisti e residenti hanno sentito distintamente delle esplosioni. Come poi confermato dai vigili del fuoco, durante l'incendio sono esplose due bombole di gpl. Gli scoppi, fortunatamente, non ha coinvolto nessuna persona. Sul posto erano presenti alcuni moduli di Protezione Civile e i Carabinieri.