video suggerito

Incendio nei locali Atac in viale del Policlinico a Roma, in fiamme batterie che alimentano tram e filobus I vigili del fuoco hanno lavorato stamattina in viale del Policlinico a Roma per spegnere un incendio nei locali Atac che ospitano macchinari. Le fiamme sono partite probabilmente da un pacco batterie. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’incendio nei locali Atac

Un incendio è divampato in viale del Policlinico a Roma. Il rogo si è sprigionato intorno nella mattinata presto di oggi, domenica 6 luglio. Le fiamme si sono propagate all'interno dei locali di una sottostazione Atac. A bruciare è stato il pacco batterie del gruppo di continuità, che alimenta tram e filobus. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Da quanto si apprende fortunatamente non ci sono né feriti né intossicati.

Fiamme nei locali Atac

Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 6 quando è arrivata una chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la segnalazione di un incendio in viale del Policlinico. Le fiamme bruciavano all'interno dei locali di una sottostazione Atac. Arrivata la chiamata alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto è giunta la squadra 1/A della sede centrale con l'autobotte e il carro Autoprotettori. I pompieri hanno dato il via alle operazioni di spegnimento e hanno estinto il rogo in pochi minuti. L'incendio non ha provocato conseguenze gravi.

Nessuna interruzione del servizio Atac

L'incendio di stamattina da quanto si apprende non ha causato interruzioni del servizio Atac, l'inera rete di tram e filobus non ha registrato ritardi, interruzioni o cancellazioni delle corse. "Atac ha chiesto intervento del vigili del fuoco presso il centro di controllo delle sottostazione elettrica della rete tranviaria per verifiche tecniche – si legge in una nota ufficiale dell'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città – Nei locali, che ospitano solo macchinari, si è sviluppata fumosità probabilmente da un pacco batterie. L'evento non ha avuto conseguenze per la persone né per i servizi di trasporto che sono regolari".