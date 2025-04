video suggerito

Esce di casa e scompare nel nulla da Roma: si cerca il 33enne Alessandro De Santis Ricerche in corso per ritrovare il trentatreenne Alessandro De Santis, uscito di casa e scomparso nel nulla domenica scorsa.

A cura di Beatrice Tominic

Alessandro De Santis

Alessandro De Santis ha 33 anni ed è scomparso da Roma. Del trentatreenne non si hanno più notizie da domenica 30 marzo 2025, quando è uscito dalla sua abitazione, si è allontanato e non è più rientrato. I familiari non vedendolo tornare si sono preoccupati per la sua assenza e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ne hanno denunciato la scomparsa. Le ricerche sono partite immediatamente. A diramare l'avviso di scomparsa è stata Penelope Lazio, l'Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse ODV.

È uscito dalla sua abitazione senza portare con sé documenti, telefono né soldi. Secondo una segnalazione, arrivata in serata, sarebbe stato visto vicino al McDonald’s zona metro Cornelia.

Cosa indossava al momento della scomparsa

Come precisato nell'avviso di scomparsa, il trentatreenne è alto un metro e settantacinque e persa 75 chilogrammi. Di corporatura media, ha la carnagione chiara, gli occhi castani e occhi marroni. Secondo quanto sottolineato nell'avviso diramato da Penelope Lazio, nel momento in cui è uscito di casa e non ne ha fatto più ritorno, indossava una tuta nera della marca Nike, scarpe nere e bianche della stessa marca e una felpa grigia con il cappuccio.

Come riconoscerlo e a chi segnalare eventuali avvistamenti

Tratto distintivo del trentatreenne scomparso sono i tatuaggi, sparsi per il corpo. Sulla nuca ha il disegno di una stella, e altri tre meno evidenti perché potrebbero facilmente essere coperti dall'abbigliamento che indossava alla scomparsa. Si tratta di un cuore colorato di rosso con la scritta "mamma", visibile nella foto in apertura, sul braccio sinistro; due cerchi alla gamba e un drago sull'addome.

"Chiunque si trovi in zona e abbia informazioni utili ci contatti al 339 6514799", è l'appello lanciato da Penelope Lazio. In caso di necessità, resta sempre valido il suggerimento di chiamare il 112.