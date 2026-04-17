Esce per andare al lavoro e scompare da Tivoli, si cerca Lucio Pagani: “Sta passando un momento di difficoltà”

Lucio Pagani scomparso da Tivoli.

È uscito di casa la mattina per andare al lavoro come ogni giorno. Ma al lavoro, non ci è arrivato mai. Lucio Pagano è scomparso lo scorso 15 aprile da Tivoli, comune alla porte della Capitale. L'uomo, di 42 anni, è allontanato a bordo della sua automobile, una Golf di colore grigio chiaro. E ha fatto perdere le sue tracce. La preoccupazione da parte di familiari e amici è molta. "Sta attraversando un periodo di estrema difficoltà", hanno precisato anche dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV, che ha pubblicato l'annuncio della sua sparizione.

Come riconoscere Lucio Pagano, scomparso da Tivoli

L'ultima volta che è stato visto il quarantaduenne era il 15 aprile 2026, quando è uscito di casa per andare al lavoro. Si è allontanato con la sua automobile, una Golf grigio chiaro targata DR 438 ZL. Ma non è mai arrivato al lavoro. Di lui non si hanno più notizie dalle ore 10 circa di quella mattina.

Il quarantaduenne è alto un metro e 78 centimetri e pesa circa 100 chilogrammi. Ha i capelli corti e neri e porta la barba curata, mentre gli occhi di una tonalità chiara di marrone.

Leggi anche È dello studente scomparso da Viterbo in viaggio a Ortisei il corpo trovato sotto alla valanga

Va al lavoro e scompare da Tivoli: i vestiti che indossava al momento della scomparsa

Al momento della scomparsa il quarantaduenne indossava una felpa fantasia a triangoli bianchi e neri, un paio di pantaloni della tuta sempre di colore nero, scarpe da ginnastica grigie. Fra i segni particolari, oltre alla barba curata già citata, sicuramente i tatuaggi sparsi per tutto il corpo: quelli più facilmente visibili, però, sono quelli sul corpo, dove ha disegnato un fucile AK-47 sul collo e, vicino, la testa di Nefertiti.

L'appello: "Sta attraversando un periodo di fragilità"

A lanciare l'allarme, come anticipato, il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV. L'appello di chi lo conosce, parenti e amici, è di chiamare immediatamente il 112 o il numero del Comitato Scientifica Ricerca Scomparsi 388 1894493 qualora qualcuno dovesse trovarlo. "Sta attraversando un momento di estrema fragilità, aiutateci a ritrovarlo".

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1707283997350465&set=a.734226341322907