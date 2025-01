Alphaville scomparso a 31 anni da Roma, ricerche anche con i droni alla Marciagliana

video suggerito

Le ricerche di Alphaville Pedrosa De Melo proseguono, i soccorritori utilizzano anche i droni, che sorvolano la vasta area della Marcigliana, nel quadrante Nord-Est della Capitale, tra via Salaria e Nomentana. Si tratta della zona in cui i poliziotti hanno individuato la sua ultima cella telefonica. A cercarlo sono polizia, carabinieri, protezione civile, pompieri.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma è impegnato sul territorio con il nucleo Topografia Applicata al Soccorso, il nucleo Speleo-alpino-fluviale, la squadra di Nomentano 6/A e il nucleo Sapr Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto per l'utilizzo appunto dei droni e il funzionario di guardia. I soccorritori battono la zona palmo a palmo senza tralasciare nulla.

Ritrovata l'auto di Alphaville

Del trentunenne autotrasportatore brasiliano ancora nessuna traccia, l'ultimo contatto con sua madre risale al 31 dicembre 2024, quando si sono fatti una videochiamata ed è scomparso. L'auto di Alphaville, una Peugeot 308, è stata ritrovata il 15 gennaio scorso in una zona isolata ed esaminata da cima a fondo, dentro c'erano alcuni suoi effetti personali. Tutto è stato repertato e sequestrato.

Il punto sulle ricerche di Alphaville

Alphaville si trovava a Roma da novembre 2024, ma non è chiaro né dove abitasse, né per chi lavorasse. La mamma, preoccupata per non avere più sue notizie, sostenuta da Penelope Lazio Odv, è stata accompagnata negli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza Viminale e ha denunciato la scomparsa del figlio, così sono partite le ricerche, con l'attuazione del Piano Provinciale per le persone scomparse.

Il giorno successivo al ritrovamento dell'auto di Alphaville la Prefettura di Roma ha disposto che le ricerche continuassero con un dispiegamento di vigili del fuoco, protezione civile, le unità cinofile della guardia di finanza, l’utilizzo di droni e di strumentazione di alta tecnologia.

Ad oggi non è stato ancora trovato, ma e indagini da continuano e non viene tralasciata nessuna pista investigativa. "L’appello che Penelope Lazio lancia, è quello di dare informazioni in merito al ragazzo, anche in forma anonima al numero di Pronto Penelope 339/6514799".