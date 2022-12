Carlo Verdone ai romani: “In città abbiamo gioielli, a Natale acquistiamo regali di qualità” La Camera di Commercio ha lanciato la campagna ‘Regalati Roma’ per incentivare gli acquisti in città. Testimonial è l’attore Carlo Verdone, che si rivolgere direttamente ai romani.

A cura di Alessia Rabbai

Carlo Verdone sostiene la campagna ‘Regalati Roma' dalla Camera di Commercio, per rilanciare l'economia della Capitale. Occasione propizia per le vendite sono infatti le festività natalizie, quando migliaia di romani sono alla ricerca del regalo perfetto per i propri cari. Ma se da una parte c'è ancora chi ama cercarlo passeggiando per strade e piazze illuminate a festa dal centro e alla periferia, molti da anni hanno ormai perso quest'abitudine e, presi dalla fretta e dagli impegni quotidiani, preferiscono ripiegare sugli acquisti online. Se da una parte in alcuni casi comprare su internet fa risparmiare, dall'altra non sempre ciò ci assicura prodotti di qualità. Ed è proprio su questo punto che vuole far leva lo spot, presentandoci le immagini dei commercianti impegnati nelle loro attività che arricchiscono Roma, con l'obiettivo, grazie all'aiuto di una personalità come quella dell'amatissimo attore, di riportarli a scegliere di acquistare i regali di Natale in città, anche alla luce dei rincari.

"Cari amici, siamo in un periodo di feste natalizie, tutti corriamo a comprare i regali – così esordisce Verdone – Vorrei porvi una riflessione: Roma è una città che ha una grande tradizione di botteghe, di piccoli e medi esercizi di vendita anche a conduzione famigliare, che sono degli autentici gioielli. Si alzano le serrande e ci appaiono dei negozi ricchi di qualità e spesso, a seconda di quello che vendono, di creatività. Vorrei spingervi, in qualche modo, a girare per Roma, e a cercare nel vostro quartiere o al di fuori queste pietre preziose. Regalati Roma. Ciò significa non solo che farai una sorpresa alla persona cara alla quale vuoi fare il regalo, ma la farai anche a te stesso, perché hai scelto un prodotto di qualità e lo farai anche a Roma. È una città che merita, perché ha una lunga tradizione di questi esercizi".