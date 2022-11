Arrivato l’albero di Natale di piazza Venezia a Roma e quest’anno non sembra proprio Spelacchio È arrivato a piazza Venezia ed cominciato l’allestimento del nuovo albero di Natale di Roma finanziato da Acea.

A cura di Enrico Tata

È arrivato a piazza Venezia il nuovo albero di Natale di Roma. E quest'anno davvero non sembra ‘Spelacchio', come era stato ribattezzato l'abete spelacchiato addobbato per il Natale del 2017, quando sindaca era Virginia Raggi. Negli anni successivi la stessa sindaca aveva giocato con questo nome, trasformando Spelacchio nel nome ufficiale degli alberi di piazza Venezia. Quest'anno, invece, l'albero sembra essere molto grande e ricco di aghi, "Sarà realizzato sul modello americano, largo e alto come quello al Rockefeller Center di New York", le poche anticipazioni arrivate dal Campidoglio nelle scorse settimane.

Gli alberi di Natale nel centro storico di Roma

Quest'anno l'allestimento dell'abete di piazza Venezia sarà a cura di Acea, ma ne verranno addobbati altri nel cosiddetto ‘triangolo d'oro' del centro storico di Roma, tra via Condotti, piazza di Spagna e largo Goldoni, a cura dei grandi brand romani come Bulgari e Fendi. Ce ne sarà anche un altro in piazza San Lorenzo in Lucina e, per la prima volta, ce ne sarà uno a piazza Navona, grazie ad accordi con le associazioni dei commercianti.

L'albero di Natale in piazza San Pietro

Come da tradizione, ovviamente, ci sarà anche l'albero di Natale di piazza San Pietro. Inizialmente era previsto l'arrivo di un abete bianco di 30 metri che doveva arrivare da Rosello, provincia di Chieti. In seguito il piccolo comune montano ha rinunciato al taglio della pianta e la Regione Abruzzo ha inviato a Roma un abete prelevato all'interno del vivaio forestale regionale di Palena. Si tratta di un abete bianco dell'età di 62 anni e dell'altezza di 26 metri.