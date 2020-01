Matteo Salvini cita Enrico Berlinguer e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, interviene infastidito attaccando il leader della Lega. Scontro tra i due leader di partito con le parole prima di Salvini e poi la replica via Twitter del segretario dem. “Salvini quando parla di Enrico Berlinguer si sciacqui la bocca”, scrive su Twitter Zingaretti. Il riferimento è alle parole pronunciate questa mattina, durante un comizio in Emilia Romagna, da Salvini. Che aveva tirato in ballo proprio lo stesso Zingaretti insieme a Matteo Renzi: “Se Berlinguer tornasse sulla terra e vedesse Renzi e Zingaretti, sapete quante gliene direbbe a questa gente qua”.

Salvini aveva attaccato Zingaretti e il Pd proseguendo il suo discorso dopo aver tirato in ballo Berlinguer: “Se tornasse e vedesse Renzi e Zingaretti gli direbbe: ‘Voi non avete niente a che vedere con la tradizione della sinistra vera’. Ora il Pd conosce più banchieri che operai, più milionari che precari. Facile fare il comunista con il portafogli degli altri”.

Il leader leghista aveva detto ancora: “È spettacolare vedere come alcune signorine con Rolex al polso e Louis Vuitton al braccio parlino di operai, resistenza, fatica e lavoro. Se Berlinguer o un partigiano vero li vedesse li schiferebbe”. Poi aveva parlato anche del governo e dell’esito del voto in Emilia Romagna del 26 gennaio: “Se si vince dopo un quarto d'ora Conte, Di Maio, Renzi e Zingaretti se ne vanno a casa. Ve li mandiamo qua a Lesignano a imparare come si fanno gli insaccati. Se si vince in Emilia Romagna cambia la storia d'Europa. Io, al governo, ci voglio ritornare dalla porta principale, col voto del popolo, non con i trucchetti”.