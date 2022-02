Speranza firma l’ordinanza, nuovo cambio di colore per le Regioni: due passano in zona gialla Da lunedì prossimo, il 14 febbraio, ci saranno due nuove Regioni in zona gialla. Per una è una notizia positiva, perché viene dall’arancione, mentre l’altra era in zona bianca.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza, sulla base delle indicazioni raccolte dal monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità di questa mattina. Da lunedì prossimo, il 14 febbraio, ci saranno nuovi cambi di colore per le Regioni. Ma non si tratta per forza di una notizia negativa. C'è chi vede peggiorare la propria situazione e va verso una fascia più scura per via del numero crescente di malati Covid in area medica e terapia intensiva, ma anche chi torna indietro, in direzione zona bianca, perché gli ospedali si stanno svuotando poco alla volta. Vediamo quali Regioni cambieranno colore a partire dalla prossima settimana.

Le Regioni che cambiano colore da lunedì 14 febbraio

Da lunedì 14 febbraio ci saranno due Regioni in più in zona gialla. Si tratta di Sicilia e Molise. Per le due Regioni, però, il percorso è inverso: il Molise è in zona bianca e – visto il peggioramento della situazione negli ospedali – passa in giallo; la Sicilia, invece, è in zona arancione, ma da tre settimane ha i dati da zona gialla, perciò il cambio di colore. Dalla prossima settimana la situazione sarà la seguente: Basilicata e Umbria in zona bianca; Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in zona gialla; Valle d’Aosta, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Marche in zona arancione.

Le differenze tra zona bianca, gialla, arancione e rossa

Tra la zona bianca, la zona gialla, la zona arancione e la zona rossa, ormai, non c'è quasi più alcuna differenza. A una condizione: che siate vaccinati. La decisione del governo, presa con l'ultimo decreto Covid di inizio febbraio, è stata quella di non rinunciare al sistema a colori delle Regioni – come si prevedeva – ma di escludere i vaccinati dalle restrizioni anche in zona rossa. Insomma, l'impianto di base resta, ma le regole ormai sono dettate dall'utilizzo del super green pass e del green pass base (a seconda delle attività). Anche in zona rossa non ci sarebbe alcun lockdown leggero, ma le restrizioni varrebbero solo per chi non ha ricevuto il vaccino contro il Covid.