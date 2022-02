Monitoraggio Iss, scendono Rt e incidenza: in calo anche i ricoveri negli ospedali L’indice di trasmissibilità Rt è sceso questa settimana a 0,89 (contro lo 0,93 di quella precedente). Calano anche i ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità.

A cura di Annalisa Girardi

Migliora ancora la situazione epidemiologica nel nostro Paese. L'indice di trasmissibilità Rt è sceso questa settimana a 0,89 (contro lo 0,93 della scorsa settimana) e si è stabilizzato sotto la soglia di allerta, fissata a 1. Cala anche l'incidenza dei casi Covid: è infatti pari a 962 contagi ogni 100 mila abitanti. Una settimana il valore era pari a 1.362. Sono i dati del monitoraggio settimanale sull'andamento dell'epidemia redatto dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità.

Nello specifico nel periodo tra il 19 gennaio e il 1° febbraio l'Rt medio sui casi sintomatici è stato pari a 0,89 (range 0,79 – 1,02), in calo appunto rispetto alla rilevazione precedente. La stessa tendenza si registra anche per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: al 1° febbraio l'Rt è pari 0,86 (0,85-0,88) contro lo 0,89 (0,88-0,9) dello scorso 25 gennaio.

Gli effetti di questo miglioramento si fanno sentire sugli ospedali, dove si va gradualmente ridimensionando l'impatto della pandemia sui ricoveri sia nell'area medica che nelle terapie intensive. Proprio nelle terapie intensive il tasso di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti positivi è del 13,4% (rilevazione del 10 febbraio) contro il 14,8% dello scorso 3 febbraio. In area medica, invece, il tasso di occupazione a livello nazionale è del 26,5% contro il 29,5% di una settimana fa.

In tutto questo diminuisce anche il numero di casi Covid che non sono associati a catene di trasmissione conosciute. Questa settimana sono 410.941 contro i 553.860 di quella precedente. Invece la percentuale di casi rilevata attraverso le operazioni di tracciamento dei contatti è in leggero aumento (18% contro il 17% dello scorso monitoraggio). Infine, è in calo quella dei casi rilevati per la comparsa di sintomi associati al coronavirus: 33% contro il 38% della settimana scorsa, mentre aumenta quella di casi diagnosticati attraverso le attività di screening (48% contro 45%).