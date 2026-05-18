Mauro Zuncheddu morto dopo ricovero in ospedale a Tempio, per l’autopsia deceduto per embolia polmonare

Saranno necessarie altre indagini per capire cosa sia accaduto a Mauro Zuncheddu, il 22enne morto in ospedale a Tempio. L’autopsia ha confermato il decesso per embolia polmonare, ma saranno necessarie ulteriori indagini per capire la dinamica dei fatti.

Mauro Zuncheddu

Sarebbe morto per embolia polmonare massiva Mauro Zuncheddu, il 22enne deceduto una settimana fa nell'ospedale di Tempio Pausania dopo un ricovero. Il giovane si trovava nel reparto di Medicina del Paolo Dettori per una polmonite e lunedì scorso è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Sulla morte è stata aperta un'inchiesta che punta a chiarire la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità. Il ragazzo si era presentato in pronto soccorso con forti dolori al petto ed era stato rimandato a casa. Solo successivamente è stato ricoverato nel reparto delle emergenze per una presunta broncopolmonite.

La sua situazione sembrava in miglioramento, ma poi il giovane ha accusato un nuovo malore che non gli ha lasciato scampo. L'autopsia ha rivelato la causa del decesso, confermando di fatto quanto ipotizzato subito dopo il fatto. Ora i medici legali, Francesco Serra e Andrea Balata, dovranno effettuare ulteriori esami per individuare gli elementi utili a far emergere eventuali responsabilità sul piano penale.

I legali della famiglia Zuncheddu, Salvatore Deiana e Andrea Maurelli, non hanno voluto commentare quanto finora emerso in attesa della conclusione della consulenza disposta dalla pm Milena Aucone. La famiglia del giovane aveva scelto i suoi periti per ulteriori accertamenti, ossia un medico legale e uno specialista in anestesia e rianimazione.

Il ragazzo avrebbe compiuto 23 anni il prossimo 5 giugno e lavorava in un'azienda elettrica del posto. Aveva una grande passione per il calcio e seguiva con passione la squadra del paese. L'amministrazione Comunale di Luras ha espresso il proprio dolore tramite un post su Facebook, manifestando la propria vicinanza alla famiglia del ragazzo prematuramente scomparso dopo il ricovero in ospedale in seguito ai forti dolori al petto.