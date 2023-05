Sondaggi politici, il Pd di Schlein continua a salire, il M5s scivola sotto il 16% L’ultima media settimanale elaborata da Termometro politico non porta buone notizie per la maggioranza: Fdi e Lega restano stabili, Forza Italia fa registrare un calo.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultima media sondaggi di Termometro politico, che prendendo in considerazione la settimana a dal 30 aprile al 06 maggio mette a confronto le rilevazioni di 6 istituti (TP, Swg, Quorum, Tecné, Emg, Index), il Partito Democratico di Elly Schlein è ancora in crescita.

Giova evidentemente ai dem la polarizzazione sempre più marcata tra la premier Giorgia Meloni e la neo segretaria del Pd, che non è stata minimante scalfita dalle polemiche scoppiate per la sua intervista rilasciata a Vogue Italia, durante la quale Schlein ha confessato di chiedere consigli a un'armocromista per l'abbigliamento. La coda di critiche del resto è stata poi accantonata del tutto, dopo la foto, dal forte valore simbolico, in cui un operaio, sulla scia di quanto aveva fatto il comico Benigni con Berlinguer, solleva tra le braccia la segretaria del Pd, dopo averle regalato una giacca da lavoro della Fincantieri.

In base ai dati elaborati da Termometro Politico dunque il Pd cresce ancora. Secondo le intenzioni di voto il partito di Elly Schlein ha raggiunto il 20,3%, una percentuale che non toccava da prima delle elezioni politiche. Nella precedente media sondaggi, relativa alla settimana dal 23 al 29 aprile, il Pd infatti era dato al 20%.

In aumento anche i consensi degli alleati di Sinistra Italiana e Verdi, che tornano a crescere arrivando al 3% (nella precedente media erano in calo al 2,7%). Più Europa invece è al 2,3%.

Sempre nel campo del centrosinistra risulta in leggero calo il Movimento 5 Stelle che scivola al 15,9% (nella precedente media era al 16%). Al centro Azione recupera un decimale e va al 4,3%, mentre Italia Viva perde due decimi: passa dal 2,8% al 2,6%.

Nella maggioranza Fratelli d’Italia di Meloni è stabile con il suo 28,9%, esattamente la stessa percentuale rilevata nella settimana dal 23 al 29 aprile. Rimane inchiodata anche la Lega di Salvini al 9%, mentre Forza Italia scende dal 7,3% al 7,1%.