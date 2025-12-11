Sondaggi politici, centrosinistra accorcia le distanza e si avvicina al centrodestra: chi vincerebbe oggi

Secondo l’ultima Supermedia Agi/Youtrend, si accorcia la distanza tra centrodestra e centrosinistra: ad oggi le due coalizioni sono separate da soli 2,2 punti.

Secondo l'ultima Supermedia di Agi/Youtrend, pubblicata oggi, giovedì 11 dicembre, effettuata sulla base dei sondaggi realizzati dal 27 novembre al 10 dicembre, se si andasse a votare oggi, nonostante un calo di quasi un punto percentuale, stravincerebbe ancora Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, con netto distacco rispetto agli altri partiti.

I sondaggi considerati sono stati realizzati ai fini della media ponderata sulle intenzioni di voto, sono quelli realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 4 dicembre), EMG (28 novembre e 4 dicembre), Eumetra (27 novembre e 4 dicembre), Ipsos (30 novembre), Ixe' (27 novembre), Noto (29 novembre e 2 dicembre), SWG (1 e 8 dicembre), Tecnè (28 novembre e 5 dicembre) e Youtrend (10 dicembre). Per il referendum costituzionale: EMG (data di pubblicazione: 28 novembre e 4 dicembre), Eumetra (4 dicembre), Ipsos (2 dicembre), Ixè (27 novembre), Only Numbers (11 novembre), e Youtrend (10 dicembre).

Le intenzioni di voto: chi vincerebbe oggi se si andasse alle urne

Quella di oggi è una Supermedia molto ‘robusta', con risultati piuttosto solidi perché basati su un numero di rilevazioni molto consistente. Difficile quindi che le tendenze che emergono si distanzino di molto dal dato reale sul consenso. A cominciare dal calo (-0,7%) di Fratelli d'Italia, che scende nuovamente sotto quota 30%, e dalla crescita (+0,8%) di M5s.

Il primo arriva al 29,7%, con uno scostamento appunto dello 0,7% scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (27 novembre 2025); il secondo sale al 12,8%, con un deciso balzo in avanti rispetto alla Supermedia di fine novembre. Sono essenzialmente questi due dati a spostare significativamente il dato aggregato relativo alle coalizioni, che vede un sostanziale riavvicinamento tra centrodestra (-1,0%) e campo largo (+0,8%), ad oggi separati da soli 2,2 punti.

Chi sale e chi scende tra i partiti

Guardando nel dettaglio le intenzioni di voto, Fratelli d'Italia è al 29,7% (-0,7). Al secondo posto troviamo il Pd di Schlein, in lieve crescita, al 22,0 (+0,1 rispetto alla Supermedia di due settimane fa). Il M5s di Conte è al 12,8% (+0,8). Fuori dal podio c'è Forza Italia, in leggera discesa, con l'8,7% (-0,2% rispetto a due settimane fa). Poco sotto troviamo la Lega di Salvini, invariata all'8,3% (=). E ancora, più indietro c'è Alleanza Verdi Sinistra, in lieve aumento al 6,6% (+0,1). Più sotto c'è Azione di Carlo Calenda, che è dato al 3,2% (-0,2 rispetto a due settimane fa), e poi Italia Viva di Renzi, con il 2,5% (-0,3 rispetto alla Supermedia del 27 novembre). In fondo alla classifica ci sono +Europa, con l'1,8% (+0,3) e Noi Moderati di Lupi, all'1%. Questa la Supermedia Coalizioni 2022: il centrodestra è al 47,8% (-1,0), mentre il centrosinistra è al 30,3% (+0,4).

Chi vince al referendum sulla Giustizia

Per quanto riguarda il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, che si terrà a marzo, in questo momento risultano in vantaggio i Sì con il 56,7% (+0,6 in un mese). I No sarebbero al 43,3% (-0,6). Secondo questa Supermedia alle urne è atteso il 62% degli aventi diritto. Ma ricordiamo che in ogni caso il referendum sarà ritenuto valido, trattandosi di un referendum confermativo.