Quanti sono gli over 50 che si devono ancora vaccinare contro il Covid-19 Sono 2.017.973 gli over 50 che devono ancora vaccinarsi contro il coronavirus, nonostante il governo abbia introdotto l’obbligo per questa fascia di età. Lo comunica il report settimanale sull’andamento della campagna vaccinale.

A cura di Annalisa Girardi

Sono ancora oltre due milioni i cittadini con più di 50 anni che devono ancora vaccinarsi contro il coronavirus. Per la precisione 2.017.973. È quanto emerge dal report settimanale del governo sull'andamento della campagna vaccinale, guidata dal commissario straordinario per l'emergenza, il generale Francesco Figliuolo. Nonostante l'obbligo di vaccinazione per tutti gli over 50 introdotto dal governo con l'ultimo decreto, due milioni di persone in questa fascia di età rimangono scoperte. Chiaramente bisogna tenere in considerazione anche coloro che sono esenti da vaccinazione per particolari condizioni cliniche, ma rimangono comunque numeri piuttosto elevati.

Nel report settimanale si riportano anche le somministrazioni totali della settimana. "Numeri in crescita per la campagna vaccinale nazionale, che nella settimana 7-13 gennaio ha fatto registrare oltre 4,5 milioni di somministrazioni, 1,5 in più rispetto alla settimana precedente con una media di oltre 650 mila somministrazioni al giorno", sottolinea in una nota la struttura commissariale. Che precisa anche come, nonostante come abbiamo detto 2 milioni di over 50 rimangono scoperti, stiano aumentano le somministrazioni in questa fascia anagrafica. Rispetto alle somministrazioni il comunicato infatti sottolinea: "Di queste, più di 2 milioni hanno riguardato la fascia over 50, per la quale le prime dosi sono triplicate nell’arco dei sette giorni, passando da 39 mila a 126 mila circa".

Poi si aggiunge: "In forte crescita anche il dato relativo ai bambini di età compresa tra i 5 e 11 anni, in favore dei quali le somministrazioni sono state oltre 356 mila (di cui circa 240 mila prime dosi e 116 mila seconde), con un incremento del 77% rispetto a una settimana fa, quando il totale aveva di poco superato quota 200 mila". Infine i grafici riportati nel report sottolineano ancora una volta come, nonostante il grande numero di nuovi casi, si sia drasticamente ridotto quello dei ricoverati in terapia intensiva proprio grazie alle vaccinazioni.