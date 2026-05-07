Bonus anziani 2026, previsti 850 euro per gli over 80 e agevolazioni per over 70: chi può richiederle e come
Il 2026 segna una svolta nel sostegno alla terza età con l'avvio della Prestazione Universale, un contributo mensile di 850 euro dedicato agli ultraottantenni. Questa misura si inserisce in un sistema di tutele che, superata la soglia dei 70 anni, permette di abbattere sensibilmente i costi legati alla salute, alle utenze domestiche e alla gestione quotidiana della casa.
Chi può ottenere il bonus da 850 euro
La "Prestazione Universale" è un assegno che punta a rivoluzionare il supporto alla non autosufficienza. Si tratta di una quota integrativa di 850 euro mensili che l'INPS eroga in aggiunta alla normale indennità di accompagnamento, portando il sostegno totale a superare i 1.400 euro al mese. Questo bonus non è però per tutti: è riservato solo alle cittadine e ai cittadini con almeno 80 anni che si trovano in una condizione di "bisogno assistenziale gravissimo" (valutata da una commissione medico-legale dell'INPS) e che hanno un ISEE sociosanitario non superiore a 6mila euro. L'obiettivo è quello di aiutare le famiglie a mantenere i propri cari a casa, evitando il ricovero in strutture.
Come e quando presentare la domanda
L'erogazione non è però automatica. La domanda va infatti presentata esclusivamente in via telematica attraverso il portale dell'INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS, oppure rivolgendosi ai patronati che offrono assistenza gratuita. Trattandosi di una misura sperimentale avviata all'inizio del 2026, la prestazione è riconosciuta a partire dal mese di presentazione della domanda e rimarrà valida, salvo proroghe, fino al 31 dicembre 2026. È fondamentale però che il richiedente sia già titolare dell'indennità di accompagnamento: se quest'ultima è sospesa, non sarà possibile ottenere l'integrazione.
L'obbligo di rendicontazione: come spendere i soldi
La somma di 850 euro è "vincolata", il che significa che deve essere utilizzata esclusivamente per pagare il lavoro di badanti regolarmente assunti (con contratto di almeno 15 ore settimanali) o per acquistare servizi di cura da imprese professionali qualificate. Per questo motivo, i beneficiari devono conservare con cura buste paga, contributi MAV e fatture. L'INPS effettuerà controlli rigorosi e, in caso di mancata documentazione della spesa o di licenziamento dell'assistente senza sostituzione, i fondi dovranno essere restituiti con gli interessi.
Le altre agevolazioni previste per gli over 70
Oltre al grande bonus per l'assistenza, chi ha superato i settant'anni può contare anche su una rete di sconti volti ad alleggerire la gestione quotidiana della casa e della salute:
- Tasse e Bollette: Sulla Tari molti Comuni prevedono esenzioni o riduzioni per i settantenni con redditi bassi. Per le utenze, esistono tariffe agevolate che possono dimezzare il canone della telefonia fissa e mobile.
- Canone Rai: Al compimento dei 75 anni, chi ha un reddito familiare sotto gli 8mila euro può richiedere l'esenzione totale.
- Sanità: Oltre all'esenzione dal ticket (E01) già attiva dai 65 anni, i senior possono beneficiare in molte Regioni della gratuità per i "codici bianchi" al pronto soccorso.
- Servizi Postali: I settantenni hanno diritto a uno sconto sui bollettini, pagando circa un euro in meno di commissione semplicemente esibendo il documento allo sportello.
- Carta Acquisti: Per chi ha più di 70 anni, i limiti di reddito per ottenere gli 80 euro bimestrali della social card salgono a circa 10.974 euro annui, ampliando la platea dei beneficiari.