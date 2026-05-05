Sgravi over 70, le tasse che le persone anziane pagano meno nel 2026: dal canone Rai al Ticket sanitario

Cresce l'età, diminuiscono gli oneri. In Italia, infatti, sono previste diverse agevolazioni per chi si avvicina al traguardo dei 70 anni. Le principali esenzioni riguardano l’ambito sanitario, un tema particolarmente rilevante per chi entra nella terza età, ma i benefici si estendono anche ad altri servizi – dal canone Rai ai bollettini postali – pur con differenze legate al territorio di residenza.

Ticket sanitario

Uno dei primi ambiti su cui incide l’avanzare dell’età è la salute. Per questo, l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario è prevista già a partire dai 65 anni per chi ha un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a 36.151,98 euro. L’esenzione, identificata con il codice E01, si applica anche ai bambini sotto i 6 anni, a parità di requisiti economici e copre analisi di laboratorio, esami diagnostici e visite specialistiche. Il benefit viene generalmente riconosciuto in modo automatico, ma, se si ritiene di possedere i requisiti e non si è stati inclusi, è possibile presentare domanda alla propria Asl di riferimento. Il rinnovo per gli aventi diritto avviene automaticamente ogni anno a partire dal primo aprile, a condizione che permangano i requisiti reddituali. Le Regioni, inoltre, possono integrare l’esenzione E01 con ulteriori misure.

Ticket pronto soccorso

Le esenzioni in materia di salute non si limitano alle visite di routine, ma riguardano anche gli accessi in pronto soccorso. Se ci si presenta all'unità di emergenza con un codice bianco, vale a dire con una condizione di scarsa rilevanza clinica e che non richiede prestazioni urgenti, normalmente si paga un ticket di 25 euro. Sono esenti invece dal pagamento gli over 65 e i minori di 14 anni. Questa normativa però è regolata dalle singole Regioni, ed è quindi necessario capire se nel proprio territorio di residenza è attiva o meno, per farlo è necessario contattare l'Asl competente.

Canone Rai

Lo sgravio in bolletta per il canone Rai è riservato invece a chi supera i 75 anni di età, ma non oltrepassa gli 8mila euro di reddito annuo nel nucleo familiare. L'agevolazione è prevista solo per chi ha una o più televisioni nella propria abitazione di residenza. Niente da fare quindi per chi fa richiesta per seconde case. Per presentare domanda si deve inviare una dichiarazione sostitutiva direttamente agli uffici canone di Torino, per posta o via mail. L'agevolazione sarà riconosciuta per intero se chi fa domanda avrà compiuto i 75 anni entro il 31 gennaio dell'anno stesso, se invece si compiono gli anni tra il primo febbraio e il 31 luglio dello stesso anno, l'esenzione scatterà dal secondo semestre. Si può continuare a beneficiare dell’agevolazione anche negli anni successivi, senza bisogno di presentare nuove dichiarazioni, a patto che le condizioni economiche dichiarate permangono. Se, invece, si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare una dichiarazione di variazione dei requisiti.

Bollettini postali

Parte invece dai 70 anni in su la riduzione sul costo del bollettino postale, un'agevolazione riconosciuta direttamente da Poste italiane. Il costo dei bollettini ordinari scende, per gli aventi diritto, da 1,50 euro a 0,70 centesimi. Per i bollettini F35 – utilizzati per i pagamenti all'Agenzia delle entrate – il costo passa poi da 2,13 euro a 1,13 euro. I bollettini precompilati, utilizzati per pagare le multe, invece, scendono da 2,49 euro a 1,49 euro. A chi si reca allo sportello potrebbe essere chiesto di presentare un documento di riconoscimento per ottenere lo sconto, che non è automatico ma deve essere richiesto all'operatore.

Tari e bollo auto

Due voci di spesa che pesano spesso sulle famiglie italiane sono la tassa sui rifiuti e il bollo auto. Per queste imposte non esiste una norma nazionale che prevede degli sgravi per chi supera i 70 anni, ma molti comuni prevedono degli sconti o delle esenzioni per chi rientra nella terza età, specialmente se ha un reddito basso o vive da solo. Per verificare quali condizioni sono previste dal proprio Comune di residenza è necessario consultare il regolamento comunale o contattare gli uffici Tari di riferimento. Situazione simile per il bollo auto: non c'è una regola generalizzata per età, ma alcune Regioni prevedono sconti in base all'età, per chi è intestatario di un solo veicolo, chi ha un reddito basso o in base agli anni e alla potenza del mezzo. Anche in questo caso è fondamentale verificare le regole della propria Regione di residenza.