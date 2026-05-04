Bonus interessi mutuo, quando scatta la detrazione del 19% e chi può usufruirne: le novità nel 730 2026

A guardarlo da lontano, sembra quasi un controsenso: mentre le famiglie fanno sempre più fatica a sostenere il peso del mutuo, lo sconto fiscale sugli interessi cresce. Non si tratta di una scelta politica né di un intervento mirato, ma dell'effetto quasi meccanico di una regola rimasta invariata dentro un contesto completamente cambiato. Quando il costo del denaro aumenta, cresce la quota di interessi pagata alle banche e, di conseguenza, si amplia anche la base su cui si calcola la detrazione. Così si arriva a un beneficio medio che sfiora i 300 euro, sensibilmente più alto rispetto a pochi anni fa. Una cifra che, da sola, racconta la traiettoria degli ultimi tempi: non è il bonus a essere diventato più generoso, sono i mutui a essere diventati molto più onerosi.

Come funziona il bonus del 19% sugli interessi del mutuo nel 2026

La struttura dell'agevolazione è rimasta identica nel tempo. La detrazione è pari al 19% degli interessi passivi pagati sul mutuo per l'abitazione principale, con un tetto massimo fissato a 4mila euro. In teoria, quindi, si può arrivare a uno sconto di 760 euro. Nella pratica, però, la maggior parte dei contribuenti resta ben al di sotto di quella soglia. E qui entra in gioco il contesto economico: quando i tassi erano bassi, anche gli interessi da portare in detrazione erano più contenuti; oggi accade il contrario. Le rate si appesantiscono, la componente interessi cresce, e con essa aumenta anche il beneficio fiscale. Il punto è tutto qui: il bonus non si muove, ma si allarga perché si allarga il problema.

L'impatto dei tassi d'interesse nel 2023

Il passaggio più significativo si concentra nelle dichiarazioni legate al 2023, l'anno in cui la stretta sui tassi ha colpito con maggiore intensità. Per chi aveva un mutuo a tasso variabile, l'aumento si è tradotto immediatamente in rate più alte; per chi ha acceso un finanziamento in quel periodo, le condizioni di partenza sono state decisamente meno favorevoli. Questa dinamica ha prodotto un doppio effetto: da un lato ha inciso in modo diretto sui bilanci familiari, dall'altro ha fatto crescere il valore medio della detrazione. Non perché ci fosse più margine, ma perché il costo sostenuto a monte era appunto più elevato. Nel frattempo, il mercato immobiliare ha iniziato a rallentare. Le compravendite sono diminuite, i nuovi mutui si sono ridotti, e l'accesso al credito è diventato più selettivo. Non è quindi tanto la dimensione del prestito a fare la differenza, che infatti è cresciuta solo marginalmente, quanto il prezzo da pagare per ottenerlo.

Chi riceve il bonus: i dati sui redditi

L'aumento complessivo dei beneficiari potrebbe far pensare a un allargamento generalizzato della platea. In realtà, guardando più da vicino, ci sarebbe una trasformazione ben più sottile. A ridursi sono infatti i contribuenti con redditi più bassi, quelli sotto i 26mila euro. A crescere sono invece le fasce intermedie e medio-alte, con un incremento particolarmente evidente tra chi si colloca tra i 26mila e i 50mila euro. È una redistribuzione silenziosa, ma molto molto significativa. Da un lato pesa la maggiore difficoltà di accesso al mutuo per i redditi più fragili, dall'altro incide anche la capacità di sostenere rate più alte in un contesto di tassi crescenti. Insomma il bonus continua a esistere, ma tende a concentrarsi dove il credito resta accessibile.

La dichiarazione 730 precompilata e i controlli

Sul piano operativo, il sistema si è fatto più semplice, almeno in apparenza. L'Agenzia delle Entrate inserisce automaticamente gli interessi del mutuo nel modello 730 grazie ai flussi di dati inviati direttamente dalle banche. Per il contribuente, confermare queste cifre senza apportare modifiche significa ottenere un vantaggio importante cioè l'esonero dai controlli formali sui documenti. Questa semplificazione però non cancella ogni responsabilità. Il Fisco conserva infatti il potere di effettuare verifiche "sostanziali", volte ad accertare, ad esempio, che l'immobile sia stato effettivamente adibito ad abitazione principale entro i tempi di legge. Il ruolo del contribuente torna centrale quando l'automatismo si inceppa a causa di errori, incongruenze o passaggi particolari come la surroga del mutuo. In questi casi, se il dato non compare o risulta incompleto, è necessario intervenire manualmente. Diventa quindi assolutamente fondamentale conservare con cura le certificazioni bancarie per poter ricostruire con precisione gli importi versati, un’accortezza ancora più preziosa quando si ha a che fare con mutui cointestati o con il passaggio tra diversi istituti di credito.

Le limitazioni per i redditi più elevati

Un altro elemento di complessità riguarda poi la data di stipula del mutuo. I finanziamenti più recenti iniziano a rientrare in un sistema di limiti alle detrazioni per i contribuenti con redditi elevati, introducendo una progressiva riduzione di alcuni benefici fiscali. Il bonus sugli interessi, però, rimane tra quelli più solidi: continua a resistere anche laddove altre agevolazioni vengono ridimensionate. Una protezione che ne conferma il ruolo centrale nel sistema delle detrazioni legate alla casa.